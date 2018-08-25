Белорусский лидер поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием города

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием города. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поздравление жителям и гостям Солигорска с 60-летием со дня образования города

В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, – честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве.

Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил уверенность, что подобное отношение сформировано и у молодого поколения, которое принимает эстафету славных дел и ответственности за судьбу своей малой родины.

Глава государства пожелал жителям Солигорска крепкого здоровья, счастья и мира.