Союзу Беларусь – Молдова – Россия быть? Рассказал депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами поговорим о встрече Лукашенко и Путина и предвыборной кампании в Молдове. В эфире специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, депутат парламента Молдовы, секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы Константин Старыш и депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов:

К союзу с Беларусью и Россией. На этом этапе такие вопросы должны рассматриваться на референдуме. Мы с этим не приходили на выборах, поэтому, соответственно, выступать сегодня с таких позиций, по крайней мере мне, было бы сложно. Но я, допустим, всегда ратовал за идею сближения с ЕАЭС, сближения с БРИКС, сближения с ШОС и даже вступления в эти структуры. Партия же ратует, и наш блок ратует за сближение с этими структурами, которые я обозначил чуть выше. Почему?

Потому что здесь новый полюс экономики, новый полюс технологий, новый полюс мировой власти. И это нужно учитывать в дальнейшем.

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