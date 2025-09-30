Если посмотреть на Европу и СНГ за последние 35 лет, то сначала цветные революции устраивали, чтобы войти в ЕС, а теперь протесты идут, чтобы оттуда выйти. Беларусь, Молдова, Армения, Грузия – до сих пор в первой фазе, и нам по старинке обещают вход в «европейскую семью». Но это все равно, что прыгать в поезд, который, если не падает с моста, то точно скоро разделится на разные вагоны. Потому что именно над разделением ЕС сегодня работают американцы. А при чем здесь выборы в Молдове – расскажем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

Как только появился Евросоюз, а напомним, было это в 1992 году, оказалось, что в этом вроде бы равном объединении есть страны первого и второго сорта. Первый – Западная Европа, а все остальные, например, Испания, Португалия, Греция считаются подчиненными государствами. Молодежная безработица, нет промышленности, энергетики, технологий, занятость только в секторе услуг – типичный набор слабых государств. Поэтому в рамках ЕС им давали дотации (оплачивать пособия, пенсии и госсектор), а взамен забирали рабочую силу и активы. Но как только еще и бывшие советские страны начали вступать в ЕС (где их никто не ждал), появились государства третьего сорта. Их вообще принимали голыми и босыми, просто как рынок сбыта, чтобы не создавать себе конкурентов. А поскольку в бывших советских странах имелась своя промышленность, атомные станции, КБ, порты, НПЗ – нужна была шоковая терапия, чтобы все это закрыть.

Разумеется, кризис вызывал недовольство при вступлении. Оно и сейчас прорывается через евроскептиков, потому что уровень жизни падает. Сегодня недовольных называют агентами России, как в Молдове. А как тогда работали с протестом? В старой Европе, где якобы демократия, о новых членах было представление как о бандитских и коррупционных государствах, где демократии нет. Отсюда идея БДИПЧ ОБСЕ, которая наблюдает за выборами, не имея даже письменных критериев оценки, все как хозяева скажут. И, манипулируя выборами, ЕС тянул к власти бывших бандитов, тех, кто легализовал капитал и стал олигархами. Особенно ярко это было в республиках бывшей Югославии. Но ЕС терпел криминал в том же Косово, потому что руками криминала надо было задавить тех, кто выступал против вступления в ЕС. Оказался выброшен с закрытых предприятий или не смог работать на земле, потому что пропала дешевая техника и топливо. А также бывшую советскую номенклатуру и несистемных лидеров, типа Лукашенко или Анджея Леппера в Польше, которые могли организовать протестный электорат.