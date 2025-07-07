Впервые за столетие в Париже открыли Сену для купания

Впервые за сто лет Париж открыл Сену для купания. Ранее это было запрещено из-за активного судоходства и загрязненной канализации. В этом году власти города потратили полтора миллиарда евро на очистку реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока открыты три зоны для заплывов: возле Эйфелевой башни, Нотр-Дама и библиотеки имени Миттерана. Для пловцов установлены правила. Купаться могут только люди старше 14 лет, прошедшие проверку навыков у спасателей. Впрочем, несмотря на все заверения властей о чистоте воды, парижане не спешат окунаться в Сену. Неприятное послевкусие оставила прошлогодняя Олимпиада. Заплывы триатлонистов по реке – запомнились жалобами на самочувствие, некоторые спортсмены попали в больницу.