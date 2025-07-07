Трамп подписал закон о расходах и налогах

Впервые за столетие в Париже открыли Сену для купания

Для пловцов установлены правила. Купаться могут только люди старше 14 лет, прошедшие проверку навыков у спасателей. Впрочем, несмотря на все заверения властей о чистоте воды, парижане не спешат окунаться в Сену.