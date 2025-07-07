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Трамп подписал закон о расходах и налогах

07 июля 2025 07:40
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Дональд Трамп подписал масштабный закон, касающийся расходов и налогов. Глава Белого дома ранее отмечал, что благодаря этому документу США, подобно космическому кораблю, устремятся вверх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп подписал закон о расходах и налогах-2

Ранее законопроект одобрил Конгресс. «За» проголосовали 50 сенаторов и столько же – «против». Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. Текст законопроекта занимает примерно 900 страниц. Он предполагает, в частности, снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.

# Международная политика # США # Дональд Трамп

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