Трамп подписал закон о расходах и налогах

Дональд Трамп подписал масштабный закон, касающийся расходов и налогов. Глава Белого дома ранее отмечал, что благодаря этому документу США, подобно космическому кораблю, устремятся вверх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дональд Трамп подписал масштабный закон, касающийся расходов и налогов. Глава Белого дома ранее отмечал, что благодаря этому документу США, подобно космическому кораблю, устремятся вверх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее законопроект одобрил Конгресс. «За» проголосовали 50 сенаторов и столько же – «против». Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. Текст законопроекта занимает примерно 900 страниц. Он предполагает, в частности, снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.