«Ходячая катастрофа». Трамп с грустью назвал Маска «слетевшим с катушек»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему неприятно наблюдать за работой Илона Маска, который, на его взгляд, потерял здравый смысл и стал причиной проблем. Об этом пишет ТАСС.

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – сказал он.

Он также раскритиковал идею Маска о необходимости создания третьей политической партии, отметив, что подобные инициативы в США обычно проваливаются и лишь усугубляют политическую рознь.