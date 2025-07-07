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«Ходячая катастрофа». Трамп с грустью назвал Маска «слетевшим с катушек»

07 июля 2025 07:35
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«Ходячая катастрофа». Трамп с грустью назвал Маска «слетевшим с катушек»-0

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему неприятно наблюдать за работой Илона Маска, который, на его взгляд, потерял здравый смысл и стал причиной проблем. Об этом пишет ТАСС.

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – сказал он.

Он также раскритиковал идею Маска о необходимости создания третьей политической партии, отметив, что подобные инициативы в США обычно проваливаются и лишь усугубляют политическую рознь.

Фото: pixabay

# Международная политика

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