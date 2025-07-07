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Эстония заняла 4 место в ЕС по уровню безработицы

07 июля 2025 07:40
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Безработица в Эстонии значительно превышает средние значения Еврозоны. Страна заняла четвертое место в ЕС с показателем в 7,8 % за май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее количество безработных в стране составило 59 тысяч человек. Особенно остро стоит проблема трудоустройства молодежи. Статистика показывает, что каждый пятый эстонец в возрасте до 25 лет не занят в экономике. При этом ситуация ухудшается. Только за один месяц количество безработных молодых людей в Эстонии увеличилось на тысячу.

# Международная политика

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