В парке имени Уго Чавеса открыли Аллею Героев

Это событие стало частью проекта «Бессмертная слава Великой Победы». Он направлен на сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа. В рамках инициативы уже установлены 14 информационных стендов, посвященных Героям Советского Союза, чьи имена носят улицы и проспекты Фрунзенского района Минска.

Оксана Якубовская, директор гимназии № 33 Минска, председатель Фрунзенского отделения Белорусской партии «Белая Русь»: Парк Уго Чавеса – очень интересное место. Он большой, красивый. Здесь очень много замечательных, уютных пешеходных дорожек. И я планирую, и наше отделение партии, мы планируем продолжить этот проект.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Фрунзенский район – это очень молодой район. Помимо того, что много детей, еще и сами родители молодые. Поэтому очень важно, когда создаются объекты притяжения, наполненные не только функцией развлекательной, но и воспитательной.

Каждый стенд символизирует благодарность за мужество и преданность героев Родине. Это важный элемент патриотического воспитания и живой урок истории.