Опрос: премьер-министр Великобритании теряет поддержку граждан

Так, больше половины респондентов считают, что страна под руководством политика движется «не туда». Не разделяют британцы и ценности премьера – об этом заявили 62 % опрошенных. Его также критикуют за равнодушие к проблемам государства. Ухудшение своего финансового положения отметили 46 % респондентов. Вместе с тем, крепнет правопопулистская партия, обогнавшая правящих лейбористов в рейтингах. В связи с этим – аналитики не исключают досрочной отставки нынешнего главы Кабинета министров.