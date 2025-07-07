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Опрос: премьер-министр Великобритании теряет поддержку граждан

07 июля 2025 07:38
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Премьер-министр Великобритании теряет поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят результаты нового соцопроса.

Опрос: премьер-министр Великобритании теряет поддержку граждан-2

Так, больше половины респондентов считают, что страна под руководством политика движется «не туда». Не разделяют британцы и ценности премьера – об этом заявили 62 % опрошенных. Его также критикуют за равнодушие к проблемам государства. Ухудшение своего финансового положения отметили 46 % респондентов. Вместе с тем, крепнет правопопулистская партия, обогнавшая правящих лейбористов в рейтингах. В связи с этим – аналитики не исключают досрочной отставки нынешнего главы Кабинета министров.

# Международная политика

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