В Ростове-на-Дону дан старт юбилейному Международному автопробегу «Дороги славы – наша история»

Дороги славы – наша история. В Ростове-на-Дону дан старт юбилейному Международному автопробегу. Участие принимают активисты, студенты вузов. В 2025 году акция пройдет по городам Союзного государства, где ковалась победа над фашизмом, а также пересечется с немецкой инициативой «Мир с Россией», которая поддерживает диалог с Российской Федерацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно молодежь стала инициатором данного проекта, и на протяжении 10 лет он успешно реализуется. Участники посетят мемориальные комплексы, братские могилы, музеи боевой славы, чтобы почтить память павших и отдать дань уважения ветеранам и героям войны. В каждом городе пройдут памятные акции, встречи с патриотическими молодежными объединениями. Автопробег «Дороги славы – наша история» ежегодно расширяет географию. В Витебске его участники выступят на фестивале «Славянский базар» с театрализованной музыкальной программой – «От войны к миру».