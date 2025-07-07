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В Ростове-на-Дону дан старт юбилейному Международному автопробегу «Дороги славы – наша история»

07 июля 2025 07:12
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Дороги славы – наша история. В Ростове-на-Дону дан старт юбилейному Международному автопробегу. Участие принимают активисты, студенты вузов. В 2025 году акция пройдет по городам Союзного государства, где ковалась победа над фашизмом, а также пересечется с немецкой инициативой «Мир с Россией», которая поддерживает диалог с Российской Федерацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ростове-на-Дону дан старт юбилейному Международному автопробегу «Дороги славы – наша история»-2

Именно молодежь стала инициатором данного проекта, и на протяжении 10 лет он успешно реализуется. Участники посетят мемориальные комплексы, братские могилы, музеи боевой славы, чтобы почтить память павших и отдать дань уважения ветеранам и героям войны. В каждом городе пройдут памятные акции, встречи с патриотическими молодежными объединениями. Автопробег «Дороги славы – наша история» ежегодно расширяет географию. В Витебске его участники выступят на фестивале «Славянский базар» с театрализованной музыкальной программой – «От войны к миру».

# Беларусь-Россия # Великая Отечественная война

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