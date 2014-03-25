Совместная работа Вооруженных Сил Беларуси и России. Что дает нашей стране такое сотрудничество?

Новости Беларуси. Тема безопасности стала одной из главных во время недавнего общения президента с журналистами. В частности, Александр Лукашенко обозначил, в каком направлении будет развиваться белорусская армия. Не обошлось и без параллелей с ситуацией в Украине.

Совместная работа Вооруженных Сил Беларуси и России – один из известных эталонов международного сотрудничества. «Щит Союза», Запад-2009 и -2013, стрельбы на полигоне «Ашулук» – практика, которая, условно говоря, «держит в тонусе» абсолютно все виды войск. Это возможность обменяться опытом и опробовать новые вооружения в обстановке, максимально приближенной к реальной. А в необходимости держать порох сухим в современном мире уже никто не сомневается. Учения проводятся ежегодно, по очереди в каждом из государств. Их формат четко регламентируется союзной договорной базой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы проводим на их полигонах учения, чтобы в боевой обстановке обучить нашу армию. Для чего мы это делаем? Опять уроки Украины показали: когда надо было защищать страну – армии нет. Ее нет, по большому счету, и сейчас. И это не я вывод сделал, а исполняющий обязанности Министра обороны, выступая в Парламенте, докладывал, сколько у него числится штыков, сколько у него сегодня можно мобилизовать, сколько немедленно могут отреагировать. А нисколько. У такого гигантского государства оказалось, что армия числилась на бумаге. Не проводились учения, не было слаживания экипажей и так далее. Сколько времени прошло, прежде чем они могли найти механиков-водителей и вывезти бронетехнику. Вот к чему может привести неготовность армии. Они не могут до сих пор стабилизировать обстановку в стране. Нет той силы в Украине. Но если есть армия, она должна учиться. Они должны быть готовы в любой момент защищать Родину, нести в руках, держать оружие и так далее. Если вы не хотите их обучать, то не надо их и содержать. Мы в свое время заявили, что 150-200 тысяч Вооруженных Сил, которые мне достались, мы содержать не можем и не должны. Армия становится технологичной. Нам такая армия не нужна. И мы начали сокращать. Сегодня их меньше 70 тысяч, будет 55. Это будет нормальная армия, очень мощные силы. Мы их переориентировали. Уже фронтов не будет. Нужны силы специальных операций, спецподразделения. Что мы, кстати, уже сделали. Сейчас идет углубление, модернизаци этой армии, в том числе и по направлению вооружения. Вот мы недавно с Госсекретарем, министром обороны обсуждали эти вопросы. До самолетов. Поэтому здесь ничего нового нет. Каждый год мы будем совместно проводить учения с Российской Федерацией. Это согласно нашим договорам. Точно так, как делают НАТОвцы.

Что дает Беларуси такое сотрудничество? Простейший пример: у нас просто не существует полигона, на котором можно полноценно «отстреляться» из такого оружия, как зенитно-ракетный комплекс С-300. А он, к слову, у нас на вооружении. Зато в России есть полевая академия ракетчиков – «Ашулук», где все можно изучить на практике даже простому солдату срочной службы. На этих кадрах свое боевое крещение проходит обычный рядовой. Задача оператора самоходной установки комплекса «Бук» – условно говоря, «словить» цель.

Александр Тарасов, рядовой срочной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мишени – ракеты, которые летают, – они очень быстрые. Их поймать – моя задача. Это в первый раз, и для меня это было ново, тем не менее, все прошло удачно.

Еще один показательный момент – взаимодействие с флотом. В Беларуси такие маневры отработать просто невозможно. Осенью 2013 года в Калининградской области президенты двух стран наблюдали за тем, как объединенная группировка войск десантируется с самого большого в мире корабля на воздушной подушке «Мордовия». Символично, что классификация этого судна звучит вполне по-белорусски – «Зубр». Такая техника может заскочить практически на любой берег, более того, передвигаться по суше. А еще перевозить в трюме 140 десантников, три танка или 10 бронетранспортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за развитием рынка военной техники и, что еще более важно, уметь ей пользоваться – условие, без которого невозможно развитие современной армии. Так что опыт, который получают белорусские военные, можно назвать бесценным.

Владимир Базанов, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, все развивается. Вы посмотрите в мире. Мы должны равняться на развитие вооружения передовых стран. Это в первую очередь Россия, и другие западные страны. Если взять ПВО-комплексы, у нас 300, есть уже 400. Ведь надо перевооружение? Они нам поставили 3 батареи ТОР-2, бригаду в Барановичи. Это тоже здорово. Это новейшее вооружение.

На боеготовность белорусских Вооруженных Сил давно принято смотреть в комплексе с наработками российских военных. Рациональный путь развития на поверхности – просто использовать плюсы союзных возможностей. Логика проста: в обоюдном желании иметь современную, боеспособную, сильную армию.