Подход к финансированию инновационных программ в Беларуси станет жестче

Новости Беларуси. Подход к финансированию инновационных программ станет жестче. Число проектов, которые получат поддержку, сократится, зато возрастет ее эффективность.

25 марта в Правительстве обсуждали программу инновационного развития на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Это и машиностроение, и медицина, и химия, и радиоэлектроника. То есть там все направления включены. Мы провели ревизии тех проектов, которые находятся в программе. И сегодня таких проектов, по решению рабочих групп, предлагается оставить только 51. То есть не делать все проекты. Вы знаете, что программа предыдущих годов грешила, там были различные и сельхознаправленности, мы включали, и придорожный сервис. Но зачастую проекты далеко не всегда иновационные.

Высокотехнологичное производство – это ориентир белоруской экономики. Это новые лекарства, оборудование для трансплантации органов или светодиодная техника. Инновационные технологии позволяют выходить не международные рынки и поддерживать конкурентоспособность. Впрочем, как отметили в Правительстве, потенциал белорусских разработок реализован не полностью.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Не все одинаково добросовестно относятся к этой важной стратегической государственной задаче. Я бы не сказал, что эти недостатки носят какой-то системный характер, но у некоторых по-прежнему вот такое отношение, как к очередному какому-то поручению со стороны органов государственного управления.