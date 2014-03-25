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Подход к финансированию инновационных программ в Беларуси станет жестче

25 марта 2014 16:21
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Новости Беларуси. Подход к финансированию инновационных программ  станет жестче. Число проектов, которые получат поддержку, сократится, зато возрастет ее  эффективность.

25 марта в Правительстве обсуждали программу инновационного развития на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Это и машиностроение, и медицина, и химия, и радиоэлектроника. То есть там все направления включены. Мы провели ревизии тех проектов, которые находятся в программе. И сегодня таких проектов, по решению рабочих групп, предлагается оставить только 51. То есть не делать все проекты. Вы знаете, что программа предыдущих годов грешила, там были различные и сельхознаправленности, мы включали, и придорожный сервис. Но зачастую проекты далеко не всегда иновационные.

Высокотехнологичное производство – это ориентир белоруской экономики. Это новые лекарства, оборудование для трансплантации органов  или светодиодная техника. Инновационные технологии позволяют выходить не международные рынки и поддерживать конкурентоспособность. Впрочем, как отметили в Правительстве, потенциал белорусских разработок реализован не полностью.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Не все одинаково добросовестно относятся к этой важной стратегической государственной задаче. Я бы не сказал, что эти недостатки носят какой-то системный характер, но у некоторых по-прежнему вот такое отношение, как к очередному какому-то поручению со стороны органов государственного управления.

# Государственная политика в сфере науки # Государственная политика # Михаил Мясникович # Александр Шумилин

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