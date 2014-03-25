Министр обороны Украины отправлен в отставку, и.о. президента свой пост сохранил

Новости Украины. Украина продолжает оставаться в центре внимания. 25 марта вопрос о своей отставке на повестку дня в Верховной Раде вынес исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов. Правда, парламентарии предложение не поддержали.

А вот министр обороны страны своего поста лишился.

Недовольство правительства вызвало то, что он фактически не контролировал ситуацию в Крыму.

Впрочем, его преемнику, Михаилу Ковалю, придется разрешать также и конфликт между кадровыми военными Министерства и Национальной гвардией, в которой сильны позиций национал-радикалов из «Правого сектора».

Конфликт ряда украинских политиков, пришедших к власти после Майдана, и их бывших соратников, правых боевиков, вышел на новый уровень. В результате спецоперации МВД убит одиозный экстремист Александр Музычко, известный как Сашко Билый. В последнее время он печально прославился резонансными нападениями и угрозами в адрес своих противников в Украине и вне ее.

Своеобразно пытается помочь справится с политическим хаосом и экономическим кризисом в Украине и ЕС. 25 марта в страну с двухдневным визитом прибыла высокопоставленная евроделегация. Среди прочих, на повестке дня, вопросы болезненных реформ, которые предстоит реализовать украинским властям для получения еврокредитов. Ддля сокращения бюджетных расходов госслужащие перестанут получать ряд определенных соцвыплат уже с апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.