«Но если встанет вопрос, мы будем с Россией... Ни на что Запад сегодня не способен». Полная видеоверсия интервью Александра Лукашенко 23 марта

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов XXVII созыва прошли в Беларуси 23 марта. Вместе со всей страной свой голос за одного из народных избранников отдал и Александр Лукашенко. После голосования президент по традиции пообщался с журналистами. Глава государства ответил на десяток вопросов, которые касались как внутренней, так и внешней политики Беларуси. Разговор длился больше часа.

За последние несколько месяцев, действительно, накопилось много самых разных вопросов. Тем не менее, сегодня самый актуальный из них касается выборов депутатов местных Советов.

Это событие можно назвать репетицией перед основными политическими кампаниями – избранием Президента и депутатов Парламента.

Законодательство в этом плане стало более либеральным. В связи с этим можно ли ожидать усиления конкуренции на политической арене страны?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Политической конкуренции, особенно на президентских выборах, хватало всегда, особенно на последних выборах. До того уже демократизировались, что тошнило порой от того, что происходило на экранах телевизоров, средствах массовой информации, на улицах, в аудиториях. Была беспрецендентная открытость. Чем это закончилось, вы знаете. С одной стороны, мы избрали Президента, с другой – очень активные «демократизаторы» попробовали демократизировать нашу Беларусь через лом, кайло какое-то, лопату. Чем это закончилось, тоже известно. Я всегда говорил, что время нас рассудит.

Плохо то, что сегодня происходит в нашей Украине, в других государствах, но мы через призму этих событий оценили то, что было тогда и, наверное, тот, кто хочет спокойно жить и растить своих детей, оценит это и в будущем. Поэтому конкуренции этой хватало. Думаю, что та либерализация, которая произошла, соответствует нашей жизни.

Да, наверное, в какой-то степени это усилит конкуренцию, более открытыми, наверное, будут, прозрачными, если хотите, эти выборы, предстоящие. Но я не думаю, что уж настолько изменилось законодательство, что завтра эти изменения приведут к некоему Майдану в Беларуси. Не дай Бог. Поэтому я не задумывался как-то над тем, что изменения внесли в законодательство, и завтра это существенным образом отразится на предвыборном процессе. Но то, что выборы будут честными, открытыми, принципиальными и справедливыми, это я вам гарантирую.

Журналисты, конечно, не упустили возможность детально разобраться в важных мировых событиях, эпицентр которых сегодня находится совсем недалеко от Беларуси. Ситуация в Украине остается напряженной. По мнению президента, сегодня самая важная задача – стабилизировать обстановку и помочь провести нормальные выборы.

Глава государства с сожалением отметил, что развивается один из самых неприятных сценариев для украинского народа: противоборство Запада и Востока на территории этой страны. Эту мысль Александр Лукашенко уже озвучивал на встрече с руководителями крупнейших средств массовой информации СНГ. Важная деталь: этот разговор состоялся еще прошлой осенью, когда Украина только собиралась подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Как и с кем теперь вести диалог в Украине и в принципе отношение Президента Беларуси к новым властям этой страны – вопрос, который нельзя было не задать.

Это треть нашего славянского мира.

Александр Лукашенко:

Все, что произошло и происходит в Украине, мне категорически противно и не нравится. По многим причинам. В силу личностных каких-то причин. Вы знаете, что это не чужая для меня, да и для вас, страна. Это треть нашего славянского мира. Поэтому я очень болезненно воспринимаю те процессы, которые там происходят. И когда я говорю о том, что я категорически не приемлю то, что произошло и происходит в Украине, я это говорю как, может быть, просто человек, гражданин. О человеке и политике я скажу потом. Если я забуду, вы мне напомните.

По-разному это называют: революционный переворот, революция, вооруженный захват власти, неконституционное свержение власти. Короче, неконституционный процесс.

Александр Лукашенко:

Давайте посмотрим, что произошло в Украине. По-разному это называют: революционный переворот, революция, вооруженный захват власти, неконституционное свержение власти. Короче, неконституционный процесс. Может, это мне или вам нравится, людям, посвященным в политику? Конечно, нет. Это ненормально, когда таким образом свергают законную власть и устанавливают новую власть.

Что касается пришедших к власти людей (мы пока о причинах не говорим). Вы знаете, в этой власти люди разные. Есть профессионалы, есть просто крикуны. Как и всегда, как и везде. Особенно если эта власть формируется в результате подобных уличных событий и подобных переворотов. Поэтому у меня отношения к ним разные.

Вы знаете, я приведу одну параллель. Я в последнее время запросил для этого материалы, чтобы не выглядеть каким-то абсолютным дилетантом или человеком, который поддался советской пропаганде в свое время. Некоторые из политиков так называемых, которые сегодня около власти и у власти в Украине, называют себя наследниками Бандеры, УНА, УНСО, УПА (Украинской повстанческой армии), организации украинских националистов, которые действовали до революции. Вообще, оказывается, они были созданы, эти ячейки, организации украинских националистов, а затем боевой отряд, УПА, повстанческая армия, в 1929 году на украинском Полесье, на севере украинского Полесья. Затем они распространили свое влияние на все Полесье и к концу войны уже боевиков этих, этой организации, оказывается, у нас действовало до 15 тысяч. Это уже приличная армия. И не одна. Как они себя вели, вы тоже знаете.

Зверства украинских националистов, в том числе на территории Беларуси – это известные исторические факты.

Например, расправа над жителями деревни Хатынь. Силами 118-го полицейского батальона, сформированного в Киеве. Также известно, что с 1944 по 1946 год украинские подпольные группы совершили на территории БССР почти 2,5 тысячи диверсий и терактов, в результате которых погибли больше тысячи человек. Полностью ликвидировать такие националистические движения удалось только во второй половине XX века.

Они уничтожили тысячи наших людей. Скажите, если люди, которые сегодня во власти в Украине, ассоциируют себя с этими нелюдями, какое у нас, у белорусов, должно быть к этому отношение?

Александр Лукашенко:

Они уничтожили тысячи наших людей. Скажите, если люди, которые сегодня во власти в Украине, ассоциируют себя с этими нелюдями, какое у нас, у белорусов, должно быть к этому отношение? Не только белорусов. Соответствующее. Но я сказал, что во власти в Украине очень разные люди. Там есть профессионалы, нормальные люди, бизнесмены и так далее. Как бы я к ним ни относился: к одним я хорошо отношусь, к другим – не очень, которых я знаю. Знаю, что за ними там стоят соответствующие такие же группы людей. Как бы я к ним ни относился (хорошо или плохо), с ними надо выстраивать отношения. Если они, конечно, будут работать во власти, в Украине, если они останутся политиками. Это определят будущие президентские выборы и парламентские, надеюсь, выборы в Украине. Вот кого народ там поддержит, с тем мы будем выстраивать отношения. Почему? Потому что это объективно. Это наша соседка, это дружественная и, как я уже сказал, в личном плане не чужая для меня земля, и моя Украина, и моя республика.

Я сказал об этих людях, нелюдях, но абсолютное, подавляющее большинство украинского народа – это наши люди, такие же, как мы.

Александр Лукашенко:

Поэтому мы будем с ними выстраивать отношения. Я уже говорил: 7 млрд мы достигали товарооборота. Это же не шутка для нашей страны. Да и история очень близкая. Я сказал об этих людях, нелюдях, но абсолютное, подавляющее большинство украинского народа – это наши люди, такие же, как мы.

Вы знаете, мне пришлось, еще пацаном, в 20-летнем возрасте, когда я закончил первый свой вуз, служить в пограничных войсках, войсках Комитета государственной безопасности, на западной границе. Центр нашего округа был в Киеве. Последнее время, наверное, около года, я служит инструктором политического отдела в отряде. И в силу специфики своей работы (комсомольскую работу я вел всю, это была моя зона ответственности), мне пришлось очень часто бывать в своем округе на западной границе, в Львовском пограничном отряде. У нас был Брестский, Львовский, Одесский, по-моему, дальше Ленинградский, Прибалтийский отряды. Я там часто бывал. И вот это было мое первое соприкосновение с так называемыми западенцами, в Украине как их называют. Вы знаете, я никогда (я и после с ними сталкивался, когда работал в сельском хозяйстве, они ко мне приезжали работать), я никогда не скажу, что это люди, которые отличаются от нас. Это очень трудолюбивые, это очень порядочные, добрые люди. Политики виноваты в том, что разделили Украину. Может быть, и не разделили. Это в их головах, в средствах массовой информации. Они выплескивают в СМИ, что Украина поделена, что на западную, на восточную. И там, и там прекрасные люди. Уродов, простите меня, отщепенцев, плохих людей и у нас, и в Украине, и в России, а на Западе еще больше, хватает. В семье не без урода. Но в основном это такой трудолюбивый народ, что нам просто и не снилось.

Разделили, я еще раз подчеркиваю, на западную и восточную только политики.

Александр Лукашенко:

Разделили, я еще раз подчеркиваю, на западную и восточную только политики.

Тоже можно привести параллель. вы это видели. У нас же та ситуация была. Западная Беларусь и восточная. Я еще до президентства, будучи депутатом, когда начинал работать, часто бывал в западной Беларуси и восхищался, как они работают. Особенно Гродненская область. Я работал на самом востоке. Я восхищался их работой. Мы всегда говорили о том, что благодаря тому, что они в частной собственности, на Западе, жили и прочее, они научились работать, они не растеряли умение работать, да и под плеткой не работали. А мы на востоке – так, шалтай-болтай. Но мы же эту грань никогда не проводили. Мы же не говорили, что западная Беларусь – это такие плохие, нехорошие, это чужие, а на востоке это хорошие, добрые люди. Мы никогда так не говорили. Передо мной стояла одна задача. Это одна из задач, это наше достижение: выровнять вот эту ситуацию. И мы выравнивали за счет подтягивания восточных областей до уровня хозяйствования и работы в западных. Сегодня разницы уже никакой нет. Сегодня даже в сельском хозяйстве (а Гродненщина, допустим, Бресщина всегда этим отличались), сегодня даже на востоке есть хозяйства, которые превосходят западные. Даже я тогда не мог этого представить. Сегодня это есть на самом деле. Вот такую аккуратную-аккуратную политику проводили.

Ну, зачем было, придя к власти, запрещать русский язык и в этом плане давить на русскоязычное население?

Александр Лукашенко:

Или возьмите: причина всего конфликта, одна из причин, – языковая политика. Ну, зачем было, придя к власти, запрещать русский язык и в этом плане давить на русскоязычное население? Ведь это больше половины Украины, а, наверное, все на русском языке как и у нас разговаривают. И потом, часто говорю: ну, от какого наследства мы отказываемся? Ну, от какого? Это что, русский язык, который мы сегодня называем, это расейский язык, это российский язык? Нет. Российский, я не знаю вообще, есть ли он сейчас, наверное, на Поволжье, где-то что-то там есть. Но это не только белорусская, русская и украинская заслуга, наших народов, в формировании русского языка. Центральноазиатских республик. Мы жили почти век вместе. Язык – это живое. И мы все вместе формировали этот русский язык. Зачем же мы от него отказываемся? А, во-вторых, зачем травить и давить людей? Вот, представьте: завтра вам запретят разговаривать на любимом вашем языке (русском или белорусском). Вот, отрежут. Особенно на русском, на котором дома мы все разговариваем. На русском, нашем языке, не российском, нашем. Я на этом настаиваю, что это наш язык. Какая будет ваша реакция? Наверное, вы с кайлом не выйдите на улицу и с битами, и прочее, если вам еще не подогреют с другой стороны, но вы выразите крайнее неудовлетворение этим. То есть российские, украинские власти допустили очень много ошибок и таким образом, если уж откровенно говорить, подставились. Они подставились. Не важно: специально. Скорее всего, в большей степени не продумав, не обдумав, революция идет, и начали «косить» налево и направо. Пошло мародерство, мордобой на улицах, нет порядка, передел собственности. И этим пользуются недобросовестные богатые олигархи и так далее. Это мне может нравится в Украине? Конечно, нет.

Многие говорят: вы знаете, Россия ждала только того, чтобы оттяпать Крым, присоединить и прочее. Так не подставляйтесь.

Александр Лукашенко:

Вы, конечно, сейчас у меня спросите о Крыме, о том, что нарушена территориальная целостность, о том, что, возможно, там еще что-то. Скажите, вам это может нравится, если нарушается целостность и независимость какого-то государства? Ответ однозначен – нет. То же самое и мне как гражданину. Ну, кто эту ситуацию создал? Многие говорят: вы знаете, Россия ждала только того, чтобы оттяпать Крым, присоединить и прочее. Так не подставляйтесь. Вы же политики, не давайте повода для этого. Но когда Россия увидела, когда душат весь вот этот даже не русский, а славянский мир, там же и к белорусам соответствующее было отношение, когда нависла угроза над Крымом, который когда-то принадлежал России (но это не главное), и там из двух с лишним миллионов полтора миллиона русских, и вообще около двух, которые вообще такой политики не приемлют, Россия вмешалась. Никто ж не скажет, что Россия просто так взяла ружье и люди пошли туда, оттяпали Крым. Никто это не скажет. Повод и причину, причину и как минимум повод дали эти власти. Это нормально? Это ненормально.

И самое главное. Вы знаете, везде проводят параллели какие-то и так далее, говорят, что с этой властью мы не будем сотрудничать, разговаривать. Я однозначно занимал определенную жесткую политику. То, что произошло в Украине в плане переворота, это что, новинка на постсоветском пространстве? У нас живет один из таких людей, которого в результате революции свергли. И сегодня в его кресле сидит человек, с которым и я, и другие, мы спокойно сидим и общаемся за столом, принимаем решения. Так чем та ситуация отличается от этой? Я имею в виду Кыргызстан. Мы обречены жить вместе. И мы будем, хотим мы этого или нет порой, выстраивать отношения с тем правительством, которое будет определено народом Украины.

Лукашенки, Яценюки, Тягнибоки, и Кличко, и другие – они приходят и уходят. Остаются народы и государства. И мы не должны создать такую ситуацию, чтобы народы впредь не могли нормально жить, работать и сотрудничать.

Александр Лукашенко:

Я говорил о том, что мы никогда не прерывали и не прерываем отношения с Украиной. Да, мы можем оценивать по-своему и так далее. Но важнее народы, важнее государства. Лукашенки, Яценюки, Тягнибоки, и Кличко, и другие – они приходят и уходят. Остаются народы и государства. И мы не должны создать такую ситуацию, чтобы народы впредь не могли нормально жить, работать и сотрудничать. Украина должна остаться государством. Федерация – это пианино, на котором будут играть с одной стороны одни силы, с другой стороны – другие силы. В том числе внешние. Не надо вам это объяснять. Это навсегда дестабилизирует обстановку. Навсегда. Украина должна остаться единой, неделимой, целостной, внеблоковом государством, потому что это очень чувствительно для нас будет, и для России, если, допустим, завтра высадятся в Украине НАТОвские войска. Этого мы вообще допустить не можем. Это наш интерес, глобальный интерес. Поэтому надо договориться. Дальше в Украину никто не имеет право лезть. Надо помочь Украине разобраться с этими проблемами. Поэтому Федерация – это очень опасно для государства. Это дальнейшая война, это дальнейшее противостояние внутреннее, которое обязательно может вылиться (пример тому – Крым) во внешнее противостояние и драку. Поэтому ни в коем случае этого допустить нельзя.



Я не верю в то, что в этой ситуации могут пройти нормальные президентские выборы, когда действуют там несколько силовых групп и подразделений.

Александр Лукашенко:

Украине надо сегодня помочь. Надо провести нормальные выборы. Я не верю в то, что в этой ситуации могут пройти нормальные президентские выборы, когда действуют там несколько силовых групп и подразделений. А чтобы вы знали: у каждого крупного политика там группа боевиков: от 150 до 1000 человек. Вооруженных. Давно вооруженных. И если там еще подбросить в эту пороховую смесь искру, обязательно взорвется вся Украина. И уже будет жарко всем: и нам, и россиянам, и Западу. То, что в Крыму произошло, – это цветочки. Будет намного хуже и страшнее. Поэтому надо стабилизировать обстановку. Я в шутку предложил: не можете, так отдайте. Мы с помощью Беларуси наладим там. Но тот порядок, который мы там хотим украинскому народу принести, если уж развивать эту шутку и превратить в правду, поверьте, он не нужен никому. Кроме украинского народа. И тех, кто радеет за Украину. Вы понимаете, о чем я говорю.

Признание Крыма как субъекта Российской Федерации – на сегодняшний день одна из основных тем разговоров в большой политике. Позиция Беларуси здесь с одной стороны не может не резонировать с риторикой Кремля, но с другой – от официального Минска никто этого и не требует. Президент высказал свое мнение.

Крым сегодня – часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, что касается признания-непризнания. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня – часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится. Поэтому мы свою точку зрения определили, мы ее высказали. Говорят, что там такая точка зрения, вроде, «и тех не обидеть, и этих не обидеть». А мы никого не собираемся обижать. Нам это не надо. Это во-первых. Во-вторых, от нас никто и не требует: давайте признавайте Крым, поддерживайте россиян. Или кто-то говорит: не признавайте, не поддерживайте, выступайте против России. Я вам честно говорю: от меня и от наших провластных структур, Министерства иностранных дел, никто этого не требует. Поэтому признаем мы или не признаем, я думаю, ситуация будет развиваться де-факто. Станет ли она де-юре, признают это потом, будет ли признаваться Крым как регион Российской Федерации – это уже не важно. Россию ведь все признают. Поэтому от нас это никто не требует, мы в эти дебри абсолютно не влазим, а нравится или нет – я вам только что сказал.

Но если встанет вопрос, мы будем с Россией.

Александр Лукашенко:

Это плохо, что пришлось, и в том числе Российской Федерации, принимать подобные меры. Но если вы у меня спросите (Крым – это мелочь, что может быть, я уже вам сказал), вы где в этой ситуации, вы знаете, в силу исторического прошлого, в силу того, что мы один народ, в силу того, что мы создаем единый, единый проект реализовываем – Союзное государство, что мы связаны соглашениями с Российской Федерацией, мы будем с Российской Федерацией. И надо прекратить всякие спекуляции. Мы не направляем свою внешнюю, внутреннюю политику, военную политику против НАТО, против кого бы то ни было и так далее. Мы будем взвешенную проводить политику. Но если встанет вопрос, мы будем с Россией. Я об этом сказал. Вот, все, что я вам сейчас говорю, я об этом сказал Путину. В последнем нашем разговоре. Что вы можете не переживать – мы всегда будем с Российской Федерацией. Почему?

Опять давайте возьмем параллель. Что, Ирак разбомбили американцы, НАТОвцы законно? Ну мы то знаем: незаконно. Какую позицию заняли союзники США и НАТО? Какую? Даже Грузия, даже Украина, неНАТОвское государство, послали туда своих военнослужащих. Они железно поддерживали незаконную акцию. Что произошло в Египте, в Тунисе, а затем в Ливии? Что происходит в Сирии? И западный мир весь единый. Они понимают, что они незаконно делают там, прежде всего американцы, но они вместе. Почему? Они связаны договоренностями, соглашениями. В таком же случае, почему мы должны быть против России? Мы с ними вместе, мы связаны и так далее. И, вообще, скажу вам так откровенно: Запад – это такая профанация, это ни на что неспособные люди. Сколько было пыли, «да мы, тут». Я уже, честно говоря, бояться начал: хоть бы до войны не дошло. Ну, что? 20 человек не пустят в Европу. Тех, которые вообще никогда не ездили в Европу, а часть их, которые по своим служебным, функциональным обязанностям не должны, не имеют право туда ехать. Вот это Запад.

И, потом, сколько было обещаний: «Да мы, мы никогда Беларусь не будем давить, не будем травить, вводить экономические санкции». Против нас они вели не только санкции, против наших политиков, после выборов (там, наверное, 200 с лишним человек под санкциями, в том числе и президент Беларуси), что только ни творили после этого. А обещали все это снять. Где оно? Почему нас давят до сих пор?

И посмотрите отношение. Вот, журналисты некоторые молодцы, заметили. Сравните санкции против Беларуси и санкции против России. Страшно. Россия – не Беларусь. Поэтому начинают там вихлять, крутить, вертеть, чтобы лицо сохранить. Ни на что они не способны. И с ним дело иметь – надо 10 раз подумать. Они могут тебя обмануть. И это уже со мной было не один раз. А потом, чтобы лицо сохранить, начинают требовать: «Давай демократизируй, девальвируй, выборы проводи как надо, политзаключенных выпускай». Я говорю: «Покажите статью, по которой мы осудили политзаключенных. Есть такая вообще статья?» Показываем за что осуждены и говорим, что было бы там, если бы вдруг у них. Нет. Вот это Запад. Это тоже одна из причин, когда я начинаю думать, как же нам вести, выстраивать эту внешнюю политику, я исхожу в том числе и из этого. Поэтому мы будем с нашими народами, братскими народами, Украины, России, другими народами. Мы не будем проблем создавать для соседей. Но мы твердо будем держать руку на пульсе и реагировать на ту ситуацию, которая происходит вокруг наших границ.

Знаете, у многих-многих сейчас зачесались руки. И они их чесать начинают не там, где надо, как говорил когда-то классик, Виктор Степанович Черномырдин. Поэтому я не исключаю, что постановка вопроса соответствующая будет.

Очень опасно, о чем вы сказали, что начнется вот эта волна самоопределений.

Александр Лукашенко:

Вы меня втягиваете в дискуссию по очень серьезным вопросам. Вопрос о прецедентах. Крым опасен не тем, вот я бы Западу сказал, Крым не тем опасен, что в состав России вошел. Не тем он опасен. Важны прецеденты. Запад уже заявил, но назвал причиной Россию, о разрушении наших соглашений, Будапештских, по гарантиям ядерной безопасности. Этот позорный документ мне как вашему слуге пришлось подписывать в присутствии премьер-министра Великобритании, Соединенных Штатов Америки (Клинтон тогда был) и Бориса Ельцина. Когда у нас великие «свядомые» выявили без всяких условий, предварительных, бесплатно все отдали, ядерное оружие самое современное. И тогда (Украина и Казахстан это сделали, это действительно было все не то, что на моих глазах, я был участником этого), и тогда три государства (Россия, США и Великобритания) гарантировали нам безопасность экономическую, политическую, территориальную целостность и прочее, военную и так далее. Вот это опасно. Уже некоторые государства отказались и Украина заявила о том, что они выходят из этого соглашения. Развязываются руки, особенно государства, которые вот-вот готовы произвести ядерное оружие. И последствия могут быть еще более ужасными. Создается вот этот плохой прецедент.

Очень плохо, что люди начинают думать, особенно средние и малые государства, что они себя не смогут защитить, территориальную целостность. Очень опасно, о чем вы сказали, что начнется вот эта волна самоопределений.

Работа Украины в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве практически остановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна отказалась от председательства в СНГ и заявила о выходе из Содружества. Александр Лукашенко назвал это опрометчивым шагом.

Выход из СНГ Украины, что там греха таить, это будет очень сильный удар по Содружеству Независимых Государств.

Александр Лукашенко:

Те, кто влияет сегодня на Украину и на политиков украинских, остановят Украину от этого бестолкового шага. Зачем это делать? Что, СНГ слишком обязывает Украину? А если обязывает в чем-то, зона свободной торговли относительно, потеряет многое. Зачем захлопывать дверь, которая тебе пригодится? Скажу откровенно: я в последнее время пытаюсь, не то, что пытаюсь, предложил некоторым украинским политикам, которым можно обсуждать эту проблему, обсудить ее. Я надеюсь, что в ближайшие дни с ними встречусь и в том числе попрошу их, чтобы они не делали вот этих опрометчивых шагов. Куда торопиться?

Не хочешь ехать на Саммит, допустим, в Москву (враг Москва для тебя), не хочешь ты туда ехать – не езжай. Пускай тебя посол там представит, на этом Саммите. Не хочешь ехать в Минск (ненавидишь ты Минск) – не езжай на этот Саммит. Но зачем ты делаешь опрометчивые шаги? Это равносильно тому, как во внутренней политике запретить хотели русский язык. И даже интеллигенция во Львове возмутилась. Зачем здесь делать эти шаги опрометчивые? Поэтому я буду стараться донести все это до украинцев. Я думаю, что такую мою позицию поддержат все, потому что выход из СНГ Украины, что там греха таить, это будет очень сильный удар по Содружеству Независимых Государств. Сильный, но не смертельный, потому что, к сожалению, СНГ надежды наши и многих людей не реализовывало. Выйдет Украина из него – ну, ладно, выйдет. Останутся те, кто останутся и будут сотрудничать как-то. Но я думаю, что это будет неправильно, неразумный и неадекватный шаг со стороны Украины во внешней политике. Почему не использовать эту площадку для того, чтобы хотя бы прозвучала твоя точка зрения? Чтобы ты мог донести некий месседж до других государств. Почему ты не можешь приехать в Минск, если будет этот Саммит в Минске, и эту площадку не использовать для переговоров с Беларусью. Я считаю, что это очень неправильный и опрометчивый шаг.

Это просто демонстрация. Вполне возможно, что это может быть демонстрацией. Но, наверное, не в это время и не в этой ситуации, в которой находится сама Украина. Это опрометчивый шаг политиков.

Отдельно разговор зашел о военном сотрудничестве Беларуси. Недавно в рамках совместных учений в нашу страну прибыло несколько российских самолетов. Поддержание боеспособности белорусских Вооруженных Сил – вопрос стратегический. И он логично рассматривается в связке с возможностями Российской Федерации. Обмен опытом происходит ежегодно на совместных учениях, которые поочередно проходят на полигонах обеих стран.

Опять уроки Украины показали, когда надо было защищать страну - армии нет.

Александр Лукашенко:

Ежегодно поочередно на территории России и Беларуси проводятся учения белорусских и российских армий. Если в России, то основу составляют российские Вооруженные Силы, наших частей там поменьше. Если на территории Беларуси, а это самое главное, потому что на западном направлении в Союзе Беларуси и России основой является белорусская армия и ее в случае, не дай Бог, конфликта или военных действий западные части Российской Федерации подкрепляют, перебрасываются сюда или в какой-то район в зависимости от плана ведения военных действий, но все равно это совместные действия. И мы договорились, это было мое настоятельное предложение, что должны обучать своих военнослужащих. Не сразу согласилось руководство России на это, но сейчас мы так и делаем. Один год у нас, один год у них. Мы это уже, по-моему, 3 или 4 года поддерживаем. В прошлом году были учения у нас. В следующем году будут у них. И притом мы просим россиян, чтобы мы учения проводили, прежде всего на полигонах, которых у нас нет. Из С-300 мы стрелять в Беларуси не можем, потому что это опасное оружие, другие ракетные системы, полет которых (точка у нас была, будут, надеюсь, и другие), 100 и выше километров.

Поэтому мы проводим на их полигонах учения, чтобы в боевой обстановке обучить нашу армию. Для чего мы это делаем? Опять уроки Украины показали, когда надо было защищать страну - армии нет. Ее нет по большому счету и сейчас. И это не я вывод сделал, а исполняющий обязанности Министра обороны, выступая в Парламенте, докладывал, сколько у него числится штыков, сколько у него сегодня можно мобилизовать, сколько немедленно могут отреагировать. А нисколько. У такого гигантского государства оказалось, что армия числилась на бумаге. Не проводились учения, не было слаживания экипажей и так далее. Сколько времени прошло, прежде чем они могли найти механиков-водителей и вывезти бронетехнику. Вот к чему может привести неготовность армии. Они не могут до сих пор стабилизировать обстановку в стране. Нет той силы в Украине.

Но если есть армия, она должна учиться. Они должны быть готовы в любой момент защищать Родину, нести в руках, держать оружие и так далее. Если вы не хотите их обучать, то не надо их и содержать. Мы в свое время заявили, что 150-200 тысяч Вооруженных Сил, которые мне достались, мы содержать не можем и не должны. Армия становится технологичной. Нам такая армия не нужна. И мы начали сокращать. Сегодня их меньше 70 тысяч, будет 55. Это будет нормальная армия, очень мощные силы. Мы их переориентировали. Уже фронтов не будет. Нужны силы специальных операций, спецподразделения. Что мы, кстати, уже сделали. Сейчас идет углубление, модернизация армии, в том числе и по направлению вооружения. Вот мы недавно с Госсекретарем, министром обороны обсуждали эти вопросы.

Поэтому здесь ничего нового нет. Каждый год мы будем совместно проводить учения с Российской Федерацией. Это согласно нашим договорам. Точно так, как делают НАТОвцы.

Не надо Россию упрекать в том, что у нее имперские замашки, бандиты и так далее, что они, мол, эти самолеты пригнали и посадили в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Что касается самолетов. Не надо Россию упрекать в том, что у нее имперские замашки, бандиты и так далее, что они, мол, эти самолеты пригнали и посадили в Беларуси. Еще, наверно, год или больше тому назад, я обратился к президенту России в связи с тем, что у нас ресурс самолетов каждый год уходит, их надо или модернизировать и ремонтировать, или менять на новые. Но зачем менять на новые танк или самолет, которые в условиях войны рассчитаны буквально на часы боя? Сегодня весь мир идет путем модернизации Вооруженных Сил. Мы это делаем. Мы можем это делать. Мы перестроили работу наших оборонных предприятий, а вы знаете, что ведущими в Советском Союзе по ремонту и модернизации были мы. Занимались в основном ремонтом, но я их переориентировал и на модернизацию: в Борисове – бронетехника, в Барановичах – мощнейший завод мирового значения, всемирно известный, по модернизации летательных аппаратов (вертолетов, самолетов, беспилотников и так далее). Я их тоже повернул в сторону модернизации: не просто отремонтировать старый самолет, а модернизировать его, что они и делают. В ближайшее время мы с вами побудем в Барановичах и посмотрите, как идет эта модернизация.

Я обратился к Путину: «Дай 10 самолетов. Мне они очень нужны». Не потому, что у нас их нет. Сегодня в Беларуси, по-моему, 160 самолетов и вертолетов (это выше крыши для нашей армии), задействовано, наверное, 60. Нам это достаточно и даже много для тех Вооруженных Сил, которые мы сегодня готовим.

Еще раз подчеркиваю: главное для нас не самолеты и вертолеты, главное для нас сегодня – силы специальных операций, армия, которая может нанести непоправимый ущерб противнику, армия, которая может защитить нашу страну, прежде всего от этих самолетов, вертолетов, крылатых ракет. Значит, должна быть система противовоздушной обороны, система разведки, обнаружения цели. Мы сами создали новые радиолокационные станции – «Восток» и «Роса». «Роса» – низколетящая, отлично работает на низкой высоте, «Восток» прекрасно работает по трем координатам. Уже готовы у нас покупать. Но мы пока оснащаем свою армию. Значит мы можем обнаружить и навести нашу противовоздушную оборону на цель, которая появится, даже против крылатых ракет. Нужно оружие противовоздушной обороны, С-300 и другие. Что мы и делаем. Когда Россия сказала, что не может С-300 совсем бесплатно дать, я сказал, что мы будем покупать. И покупаем С-300, как бы ни было нам трудно. Поэтому ПВО и силы специальных операций.

Но и, конечно же, никто не отменял, для того чтобы уничтожать террористов (на учениях вы видели, мы прорабатывали эту тактику), нужны вертолеты. Вертолет в горку поднялся – уничтожил целую площадку, где находятся террористы. Ну а против вертолетов, вы же знаете, есть очень хорошее оружие: на плечо – и нет вертолета. Вот это говорит о том, какая ценность самолетов, вертолетов. Но тем не менее - они нужны. Тогда я и попросил этих 10 самолетов. Это было больше года назад. Слава Богу, сейчас они находятся в Беларуси: 4 с декабря и 6 недавно, когда я потребовал, чтобы они выполнили свои обязательства и посадили у нас эти шесть самолетов. Они приземлили эти самолеты в Бобруйске на запасном аэродроме.

Что касается еще 24, вы знаете, в принципе, они нам не нужны, но было бы неплохо, если бы у нас было бы еще в запасе хороших современных самолетов. Притом российские экипажи, которые у нас дежурят, по нашему заданию, они подчиняются нашим вооруженным силам (я сейчас поставил вопрос, чтобы россиянин и наш, белорус летал, вместе, чтобы навыки не потерять, чтобы у нас школа осталась). Поэтому я и просил дать нам 10 самолетов, а не то, что пригоните с российскими экипажами, помогите нам. Это хорошо, но лучше, когда летают свои, имеют эти навыки. Хотя свои, чужие, русский, белорус – здесь у нас, в принципе, разницы нет. Поэтому у нас остро этот вопрос не стоит. Но если, как РИА «Новости» говорит, что 24 самолета еще россияне готовы предоставить, я буду только рад, если нам передадут 24 самолета в Беларусь. Но острой такой необходимости не нужно. Я, в общем-то, полгода назад и не ожидал, что россияне уже нам помогут, военно-воздушным силам, и дал команду немедленно модернизировать свои 10 самолетов. К концу года они будут в строю – СУ-27 и МиГ-29. Я вам покажу это в Барановичах, вы это увидите. Это нам достаточно будет до 2025 года, если мы в исправном состоянии будем поддерживать то, что еще летает у нас сегодня.

Поэтому нет большой проблемы, нет большой беды. Это не давление России, это была моя просьба, чтобы нам дали 10 самолетов. Они сегодня есть, дадут еще 20 самолетов, тем более, я говорю, они заправляют, летают, зарплату получают в России. Это нам очень и очень выгодно. Потому что самолет – это очень дорогая игрушка для государства.

Есть ли смысл в особых мерах безопасности в преддверии чемпионата мира по хоккею? Конечно, учитывая усложненную обстановку у белорусских границ из-за ситуации вокруг Крыма. Главное эту обстановку не нагнетать – мнение главы государства.

Противно даже читать: «Для Лукашенко очень важны будущие президентские выборы, а еще важнее – чемпионат мира».

Александр Лукашенко:

Это уже перенапряжение ситуации. Ну, что уж может произойти с нами, если к нам приедет 10-20 тысяч иностранцев, любителей хоккея, спорта. Мы – прагматики, мы понимаем, что среди них будут и некоторые провокаторы, особенно из числа журналистов, а, может быть, под именем журналистов. Я это знаю. Я это только что сказал: не напрягайте обстановку и не пытайтесь меня придавить чемпионатом мира. Не надо. Мы получили право провести чемпионат мира. Подготовили все, даже построили соответствующие объекты в тяжелейшей ситуации. Думаете, это дешево и просто было построить два центра, где будут проводиться матчи? Непросто. Гостиницы, инфраструктура. По всей стране, не только в Минске. Их надо расселить, поселить, накормить, встретить. Учим людей. которые бы разговаривали на иностранном языке и так далее. Вы все это увидите. Мы сделали все. Если кому-то не нравится и он не захочет приехать на чемпионат мира, что я могу сделать? Мы ничего не потеряем. Что пропадет? Спортивные центры, которые мы построили? Нет, они сегодня задействованы для творчества, концертов и спорта. Что «Чижовка-Арена», что «Минск-Арена». Построили мы центры в крупных городах, в областных центрах – они сегодня задействованы, некуда палец воткнуть – куча людей, детишек и даже взрослых. Пацаненок ведет отца, мать на каток, на концерт и так далее. Это что, плохо? Нет. Гостиницы тоже будут задействованы. Город приведем в порядок, он у нас и так в порядке, чистый. Это все на пользу. Не хотят, ну, что ж, нам же не умереть от этого.

Поэтому не надо преувеличивать роль чемпионата мира, как некоторые западники. Противно даже читать: «Для Лукашенко очень важны будущие президентские выборы, а еще важнее – чемпионат мира». Да, важен чемпионат, да, важны президентские выборы, но пытаться мне наступить коленом на грудь и выдавить все, что внутри есть, – это невозможно, я никогда это не позволю, вы меня 20 лет знаете. Поэтому ничего здесь страшного не произойдет. Никто не повлияет на проведение чемпионата мира. Мы по самым высоким мировым стандартам обеспечиваем и готовимся обеспечить безопасность наших гостей. Ничего чрезвычайного не будет. Это же не Олимпийские игры, куда могут приехать до миллиона человек. Это чемпионат мира по хоккею, тем более после Олимпиады.

Думаю, это будет настоящий праздник. И не только для белорусов, а для всего спортивного мирового сообщества. Это я гарантирую. И те, кто приедут, уедут отсюда с самыми добрыми пожеланиями, тем более это май, самый прекрасный месяц в Минске и в Беларуси.

Ни на что Запад сегодня не способен.

Александр Лукашенко:

Поэтому не переживайте, все будет нормально. Но использовать это спортивное мероприятие, излишне его политизировать никому не удастся. Мы это не позволим. Запад должен понимать: меня наклонить под 70-летие освобождения, 60-летие победы, или 20-летие президентства, или ко Дню рождения президента (они все моменты обсуждают), наклонить меня под что-то, а они нам, мол, завтра дадут нормальное сотрудничество, мы у них будем в фаворе и так далее – я уже это проходил. Я уже это знаю, это третья или пятая волна моей президентской жизни. Ни на что Запад сегодня не способен. То, что они обещают, они не делают и объясняют это тем: один политик обещал, а здесь уже другой, он тебе ничего не обещал. Вот их политика.

Поэтому, еще раз подчеркиваю, и не для того, чтобы обострить ситуацию с Западом. Мы не хотим с ними ругаться, наоборот, мы хотим с ними нормальных отношений. Но мы хотим, чтобы нас уважали и, как минимум, понимали. Мы – суверенное, независимое государство и хотим, чтобы к нам относились как к суверенному, независимому государству. Мы никому не создаем проблем и не создадим, особенно Западу. Поэтому относитесь к нам нормально, не надо к нам подходить как к каким-то второстепенным и третьестепенным. Так не получится. Мы гордые люди. Мы треть населения положили в последней войне, спасая ту же Европу и Запад. Будьте уважительными к нам, хотя бы за это.

Также Президент ответил на вопросы, которые касаются внутриполитических процессов в государстве.

Журналист:

Вы уже затронули тему политзаключенных и отношения с Западом. Но, по сути, освобождение нескольких человек Евросоюз ставит как основное требование для налаживания отношений. И все это налаживание отношений сейчас зависит от единственной подписи на документах – Вашей. Почему Вы до сих пор не поставите ее?

Александр Лукашенко:

Я поставлю всем, кому угодно и что угодно. Но это не от моей подписи зависит. Не хочу повторяться. Будет обращение – будет подпись. Не будет обращения – ни чемпионаты мира, ни 60-, 70-летие – ничего не поможет. Это мой принципиальный подход к этому. И не только мой. Мы – государство, страна, и нас не надо наклонять. Не надо, исходя из двойных, тройных стандартов, к нам соответствующим образом относиться.

Журналист:

Были же прецеденты, когда Вы помиловали без прошения.

Александр Лукашенко:

Да, без прошения я принимаю массу таких решений, только не знаю, почему вы зациклились на нескольких фамилиях. Президент имеет право помиловать любого человека при определенной процедуре. Да, бывали случаи. Но ведь преступление преступлению рознь. Это, во-первых. Во-вторых, я часто вам и вашим подзащитным говорил: не напрягайте обстановку. Виноваты – тихонько, без шума, без гвалта давайте внутри страны решать этот вопрос. Вы вывели эти вопросы на международный уровень. Ну, соответствующий, адекватный, симметричный ответ. Но мое заявление и мои предложения, если уж хотите, остаются в силе.

Была затронута и тема формирования вертикали власти. Журналисты поинтересовались, кто мог бы занять кресло, например, премьер-министра. По мнению Александра Лукашенко, набор специалистов довольно большой.

Среди высокого руководства страны президент мог бы выделить более 40 кандидатур.

Александр Лукашенко:

Если уже так откровенно говорить, премьер-министры, вы же понимаете, они из никуда не появляются. Так? Они где-то на виду, вы этих политиков видите. Поэтому придите домой, вспомните, о ком вы писали из этой верхотуры, начиная от Президента, что он может взять на себя полномочия и исполнять полномочия премьер-министра. Но скажу прямо: я этим не воспользуюсь, потому что мне это не надо, мне своих функциональных обязанностей достаточно. И в стране немного, но есть люди, которые могут исполнять функции премьер-министра. 11 высших должностных лиц (сейчас Высший хозяйственный суд и Верховный объединены), министры, губернаторы. Все. Ниже не опускайтесь – там премьер-министра искать очень-очень сложно, потому что это должен быть подготовленный человек и знающий прежде всего наверху, что происходит в стране, сверху видеть страну.

Только реальный поиск диалога через дипломатию и действенные попытки решить накопившиеся вопросы. Вот позиция Беларуси. Такой посыл поддерживает и экспертное сообщество.

Александр Ивановский, политолог:

Реакция Беларуси на происходящие события не только адекватная, но и выдержанная. Обратите внимание: ни наши средства массовой информации, ни политическое руководство страны не выступает с резкими заявлениями, ухудшающими ситуацию. Более того, о развитии военной составляющей фактически 23 марта прокомментировал глава нашего государства. Где, я бы сказал, достаточно откровенно и четко показал пути и цели, те, которые мы достигаем в нашей стране. Было отмечено и нормальное состояние военного потенциала в нашей Республике. Действия этих сторон, особенно НАТО, были направлены на прорабатываемый вопрос вхождения в территорию западной Украины, а, может быть, и дальше, в случае развития ситуации, которая, по их мнению, казалась бы невыгодной этому альянсу. Что касается событий нынешних, которые происходят, вот, новые маневры задуманы с привлечением США, конечно, вооруженные силы приведены в готовность. Они поддерживают развитие ситуации вокруг Украины. Цель: защита тех интересов, которые имеет альянс НАТО на этой территории.