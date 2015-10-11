Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов на избирательном участке

Общение с журналистами на избирательном участке в университете физкультуры само собой трансформировалось в формат пресс-конференции. Сюда приехало более восьмидесяти представителей СМИ, в том числе зарубежных – из России, Латвии, Польши, Германии, Казахстана. Александр Лукашенко подробно ответил на все вопросы.

Журналистку из Украины глава государства заверил, что Беларусь никогда не станет площадкой агрессии в адрес любого государства.

Александр Лукашенко:

Сегодня трудно, сложно. Даже Петр Порошенко вчера или позавчера признал, что этот мира в Донбассе, который был выстроен и прописан здесь, в Беларуси, стал перемирием. То есть даже Президент Украины, который выступал радикально (я не осуждаю его за это: он Президент – ему виднее), он уже заговорил о том, что наступило перемирие. Значит, скоро будет мир. Я в этом убежден. И у вас вообще отпадет этот вопрос, будет ли Беларусь каким-то агрессором или пособником агрессора. Это касается не только Украины. Подчеркиваю: это касается всех. Но, не дай Бог, кому-то захочется бряцать у наших границ оружием. Давайте жить мирно. Слушайте, ну хватит этих войн, мы же родные братья. Что мы делим, русские, белорусы, украинцы? Делить-то нечего. Пора уже жить мирно, никому не мешая и не влезая во внутренние дела того или иного государства. Я спокойно к тому отношусь, что Украина хочет попробовать евросоюзовского хлеба. Пожалуйста! Я вашим руководителям об этом говорил. Но попробовав этого хлеба, вы должны иметь в виду, что за последствия вам придется нести ответственность. Я намекаю на то, сможете ли вы конкурировать в Европейском союзе! Вы выбрали совой путь – мы его уважаем. Мы будем приспосабливаться к тому, какую политику вы исповедуете и какой курс будете преследовать. Мы приспособимся. Мы ни в коем случае ни критиковать вас не будем, если это не касается нас, ни противодействовать этому никогда, потому что мы родные. Я так понимаю, может, вы – по-другому.

Беларусь связывают стратегические договоренности о партнерстве в военной сфере. В рамках ОДКБ, и, конечно, Союзного государства. Здесь у Беларуси особая роль: географическое положение обязывает всегда держать порох сухим. В СМИ сейчас можно найти много противоречивой информации по поводу размещения в стране российской авиабазы. Александр Лукашенко высказал свою точку зрения.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, нам не надо никаких баз. Поймите одну простую вещь: я тут ни перед кем не заигрываю и на злобу дня не высказываюсь. Во-первых, мы с Россией не только строим Союзное государство, но мы сейчас в ОДКБ – это военно-политический союз. Так, как вы в НАТО. В рамках ОДКБ у нас разделены зоны ответственности. Мы находимся на западе, в непосредственном соприкосновении со структурами Североатлантического альянса. Исходя из этого, мы не хотим воевать, мы всегда об этом говорим, но порох держим сухим. Исходя из этого, так как вы впереди идете в этом процессе, так и мы выстраиваем некую адекватную политику, военно-политическую. Мы в связи с этим в рамках ОДКБ и Союзного государства заключили с Россией соглашение и массу в развитие этого соглашения договоров по обеспечению наших экономической, политической и военно-политической стабильности. Я вам просто напоминаю, это же не секрет.

Мы здесь, на западном направлении, вместе с Российской Федерацией создали соответствующую военную группировку. Ее основу составляет белорусская армия. 70 тысяч штыков на сегодняшний день. Она постоянно совершенствуется, модернизируется. Мы смотрим на конфликт в Украине, Сирии, раньше в Ираке, других местах, смотрим, какими методами сегодня ведутся эти войны или горячие конфликты. И делаем соответствующие выводы, приспосабливая наши Вооруженные Силы к этим конфликтам. Так вот, из этого запомните одно: у нас с Россией договор по созданию на западном направлении (наша зона ответственности, прежде всего) группировки. Я, конечно, не могу вам в подробностях все рассказать, где какая часть расположена и так далее, хотя это тоже не большой секрет. Суть состоит в том, что если, не дай Бог, на западе возникнет конфликт, белорусская армия решает проблему конфликта, прежде всего, своими Вооруженными Силами. Буквально в течение нескольких дней Россия своими Вооруженными Силами нас поддерживает. Таким образом, упаси нас Господь и латышей тоже, нам в это время воевать. Я воевать не хочу, но, не дай Бог, если придется, дело не в базах, дело в том, что мы насмерть, как это когда-то было, будем с россиянами, с русскими людьми и всеми теми, кто хочет нас поддержать, стоять здесь насмерть, в Беларуси. Скажите, для того, чтобы сейчас обеспечить вот эти условия, нам нужна какая-то база, особенно военно-воздушных сил? Если бы они в Пскове, Смоленске базировались, так что, разница большая? Нет. Нам не это сегодня надо. Нам надо (если уже надо, хотя мы в основном горячую проблему решили) противовоздушная оборона – вот что главное для Беларуси. У нас было два направления слабо прикрытых – брестское и под Минском. Я перед россиянами поставил вопрос, военными и нашими военными сначала: нам надо закрывать это направление. Времена были не такие плохие в России, но денег не нашлось. Я тогда попросил: у вас в резерве есть С-300, которые вы сняли с вооружения, заменив С-400, отдайте их нам. – Нет, просто не можем. Мы купили их. И наши ребята их модернизировали полностью, и мы все направления закрыли. Но если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез» – это тоже уже не секрет. В районе 200 км дальность действия. Это не против Латвии, не волнуйтесь. Эти ракеты Латвию перелетят и в Балтийском море цели могут поражать. Ни в коем случае не против Латвии. Мы вынуждены были это сделать. Мы сделали это без России. Хотя я тоже просил Российскую Федерацию: вы нам помогите, чтобы у нас были свои системы.

Сегодня мы работаем над другими системами, которые сегодня сделают невозможными войну против Беларуси. Самолеты, даже если это будет полк, не охладят натовские головы. А ракеты – да. Поэтому ПВО и ракетные системы, мощные, ударные, которые будут использованы для обороны Беларуси и России, потому что это наша зона ответственности. Вы должны знать, что если вы нам скажете, что вы захотите воевать со своей территории с Россией, вы нам скажете: вы, мол, белорусы, ни при чем, мы будем с ними воевать, – даже нам не говорите, мы сразу же начнем против вас войну. У нас соглашение, договор с Россией. Мы будем защищать здесь, в Беларуси, ни в Украине, ни в Сирии, ни где-то там на юге, а здесь мы обязаны защищать российскую землю. Через несколько дней нас будут подкреплять и самолеты, и крылатые ракеты, и прочее с российской стороны. Я вам достаточно прозрачно об этом рассказал. Сегодня, если Россия согласится передать нам полк самолетов – 24, завтра там будут самые лучшие пилоты белорусских Вооруженных Сил.

В свою очередь, российские репортеры интересовались, как будут развиваться отношения с Беларусью в случае победы на выборах Александра Лукашенко. Вопрос о дружеских отношениях многим из присутствующих показался риторическим.

Александр Лукашенко:

Мы не просто останемся, как сейчас, дружественной страной с нашей Россией, это братская и самая близкая нам страна. В этом вы можете не сомневаться. Это я вам говорю при Западных журналистах. Чтобы там больше в средствах массовой информации российских не крутили и не вертели, что мы тут куда-то поворачиваемся и так далее. Я понимаю, почему это происходит. В России есть некие силы, они с давних пор мне знакомы, они свою позицию не меняют, которые хотели бы испохабить отношения Беларуси и России. Это у них не получалось и не получится. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Вот видите, даже вы, сторонник наших отношений, неправильно, простите, сказали – дружеской. Мы родные народы и родные страны. И этой позиции мы будем придерживаться всегда. Конечно же, имея свою позицию. Допустим, и вам, и еще кому-то не нравится наша позиция изначально по Украине. Ну и что получилось? Сейчас и вы поддерживаете нашу позицию по Украине. Если где-то непорядок среди двух братьев, то третий не должен подливать масло в огонь. Он должен делать все, чтобы братья никогда не то, что не дрались – не конфликтовали. И мы занимаем такую позицию.

Мы хотим мирной жизни. А Россия для нас всегда была и экономически, и политически не только каким-то другом, а это родные наши братья. Нравится это кому-то или нет.

Тему дружбы народов поддержало и китайское агентство «Синьхуа». Беларусь выстраивает отношения с КНР уже больше 20 лет. Как никогда близкое, стратегическое партнерство основано на личной дружбе лидеров государств.

Александр Лукашенко:

У Беларуси никогда не было таких добрых, близких, стратегически важных отношений с Китайской Народной Республикой, как сейчас. Это первое.

Второе. Мы будем развивать, как и развивали, наши отношения. Мы будем идти только вперед, выстраивая очень хорошие отношения. Нам дорого в дипломатическом плане обошлись наши отношения с Китаем. Мы их выстраивали больше 20-ти лет. Когда я еще был депутатом, первый раз приехал в Китайскую Народную Республику. И я всегда, будучи в парламенте, говорил: посмотрите на Китай, за этой страной будущее. Посмотрите стенограммы, что мне тогда оппозиционеры ответили. Коммунисты промолчали, а оппозиционеры сказали: мы же не банановая республика, что мы будем ориентироваться на Китай! А сегодня с Китаем любое государство радо иметь хорошие отношения. Мы их выстроили до того, как Китай стал империей, настоящей, мощной империей, и мы этим дорожим.

Могу привести, как показатель будущего наших отношений, слова Си Цзиньпина. А мы ним знакомы до его президентства, задолго до этого, и при том хорошо знакомы и дружеские у нас были отношения. Он сказал: «Китай сегодня готов поддержать Беларусь по всем направлениям и в любое время». И ко мне обратился: «Ты понял, что я сказал? Я готов сделать для Беларуси все, что нужно, и поддержать ее вопреки всему». Дорогого стоит! Китай просто так слова на ветер не бросает, вы это лучше меня знаете.

Поэтому у нас прекрасные отношения. А экономика наша будет сегодня вертеться вокруг идеи Шелкового пути. И мы уже начали реализовывать одно из направлений, предложенных Си Цзиньпином. Один из экономических узлов мы здесь развиваем – «Великий Камень». Огромное строительство идет. Здесь будут производства будущих поколений, самое продвинутое и передовое. Мы приглашали и приглашаем все компании на это место, чтобы они перенесли свое производство и здесь производили. Требование одно – суперпроизводство, производство завтрашнего дня. Другое производство нам здесь не надо. И мы имеем много компаний, которые сюда готовы прийти. Вот это и есть итог на сегодняшний день наших отношений с КНР.

Выборы для белорусов уже традиционно настоящий праздник. На избирательный участок люди приходят с хорошим настроением. Чтобы не только исполнить свой гражданский долг, но и пообщаться. Оценить эту атмосферу президент посоветовал и журналистам.

Журналист:

По вашим ощущениям, удался ли этот праздник? Вы уже пожелали, как на празднике принято, белорусам здоровья и мира. Каких еще внешних условий и действий от самих жителей страны вы ждете, чтобы они дальше жили безбедно и счастливо?

Александр Лукашенко:

Будем работать – будем иметь все. Для того чтобы нормально жить, в Беларуси сегодня есть все. Но прежде чем требовать вам от меня или от кого-то из людей, группы людей, посмотрите внутрь себя: все ли вы делаете для того, чтобы жить нормально. Если вы не покладая рук изо дня в день пашете, трудитесь и не имеете в результате, к примеру, зарплаты (хотя это больше к советскому времени подходит), значит здесь что-то не так, значит надо что-то во власти искать. Если же вы где-то недорабатываете и хотите жить, как на Западе, а не работаете по 40 часов в сутки, тогда разве мы можем жить нормально? Поэтому прежде чем чего-то требовать от власти (я в сторонке, от меня всегда надо требовать, потому что вы меня избираете, особенно те, кто за меня голосует), надо посмотреть на себя.

Еще раз подчеркиваю по первой части вопроса: я своему народу ничего не могу пожелать – у него все есть. Это талантливый, умный, мудрый – я не льщу – народ. Есть и недостатки и у меня, и у нашего народа – не без недостатков, но есть все. Поэтому единственное, что я хочу пожелать, это тоже от народа зависит, но не только – это здоровья. Все остальное купим, все остальное мы заработаем. Мы это умеем.

Общение с репортерами продолжалось более часа. В итоге представители СМИ в прямом смысле слова обступили Александра Лукашенко. Вновь вопросы — об оппозиции, политических оппонентах... вспомнили и прошлые президентские выборы.

Александр Лукашенко:

То, что женщина выдвинулась, я очень рад, честное слово. Я об этом и сказал, что это нормально. При том, я так понаблюдал: да, оппозиционер, но не кричит же гвалтом «на плошчу!», ломать, крошить и так далее. Вполне вменяемый, нормальный человек. У нее свое понимание, как у той же Алексеевич. У нее свое понимание, у этой более глубокое понимание. Ну и что? Сколько у нас тысяч людей в Беларуси со своим мнением, в том числе оппозиционным. Так что, я сегодня против них воевать буду? Нет. Это их право. Я должен их разубеждать. Вы не торопитесь: время и жизнь покажут, кто был прав.

Пример. В 2010 году нам был заготовлен Майдан. Я принял соответствующие меры – без гранат, без взрывов, без слезоточивого газа, без водометов. Так или нет? Так. Спокойно всех поставили на место. Теперь-то вы поняли, что Лукашенко в 2010 году был прав? Вот выборы и покажут, прав был Лукашенко или нет. Поэтому прежде, чем думать о чем-то личном, отрабатывать на Западе деньги, может даже своей редакции проводить курсы, надо подумать, что мы живем в конкретной стране, и подумать, что важнее для нашей страны. Это я говорю на будущее. Я абсолютно не беспокоюсь за сегодняшний день. Мы живем в спокойной, нормальной стране. Она будет и впредь такой.