Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева: какие темы затронули политики

В частности, политики коснулись темы взаимодействия в разных областях и роли правительства в решении вопросов, которые требуют доработки.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался по телефону с премьер-министром России – Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога.