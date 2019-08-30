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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева: какие темы затронули политики

30 августа 2019 10:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался по телефону с премьер-министром России – Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, политики коснулись темы взаимодействия в разных областях и роли правительства в решении вопросов, которые требуют доработки.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева: какие темы затронули политики-1

Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога.

Отметим, сегодня же, 30 августа,  состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России (подробнее – здесь).

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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