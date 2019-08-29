Джон Болтон о встрече с Александром Лукашенко: Мы не пришли к конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы
Новости Беларуси. Фундамент для перезагрузки отношений Минска и Вашингтона есть, но важно честно и открыто обсуждать спорные вопросы. Об этом 29 августа заявил Александр Лукашенко на встрече с советником президента США по национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры белорусский лидер назвал «историческим моментом» – впервые во Дворце Независимости принимали американского чиновника такого высокого ранга. Отношения двух стран трудно назвать безоблачными, но в последнее время наметилось потепление: возобновили диалог в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов.
Партнерство закрепили в 2019 году в меморандумах о сотрудничестве между различными структурами Беларуси и США. А в марте этого года американскую сторону проинформировали об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США.
Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»
Встречу, которая вместо запланированного часа продолжалась больше двух с половиной, помощник Трампа оценил как «очень важную». Среди тем, которые стороны успели обсудить, двухсторонние отношения, вопросы безопасности. Джон Болтон отметил, что у Беларуси и США есть определенные сложности в отношениях, и соответствующие вопросы сегодня обсуждались.
Также поводом для дискуссии стала новая геополитическая реальность в регионе, с которой нужно считаться и работать вместе в этом направлении. После завершения переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко с гостем еще полчаса беседовали в кабинете один на один.
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности:
У нас была очень долгая дискуссия с Президентом Беларуси. Она охватила очень широкие темы – политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Это была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы.
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