Джон Болтон о встрече с Александром Лукашенко: Мы не пришли к конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы

Новости Беларуси. Фундамент для перезагрузки отношений Минска и Вашингтона есть, но важно честно и открыто обсуждать спорные вопросы. Об этом 29 августа заявил Александр Лукашенко на встрече с советником президента США по национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры белорусский лидер назвал «историческим моментом» – впервые во Дворце Независимости принимали американского чиновника такого высокого ранга. Отношения двух стран трудно назвать безоблачными, но в последнее время наметилось потепление: возобновили диалог в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов.

Партнерство закрепили в 2019 году в меморандумах о сотрудничестве между различными структурами Беларуси и США. А в марте этого года американскую сторону проинформировали об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»

Встречу, которая вместо запланированного часа продолжалась больше двух с половиной, помощник Трампа оценил как «очень важную». Среди тем, которые стороны успели обсудить, двухсторонние отношения, вопросы безопасности. Джон Болтон отметил, что у Беларуси и США есть определенные сложности в отношениях, и соответствующие вопросы сегодня обсуждались.