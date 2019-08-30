Прямой эфир

Президенты Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонних отношений

30 августа 2019 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – в центре внимания глав государств. 30 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Лидеры также обменялись мнениями и по некоторым международным вопросам.

Кроме того, сегодня же Александр Лукашенко пообщался по телефону с премьер-министром России – Дмитрием Медведевым (подробнее – здесь).

Президенты Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонних отношений -1

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева: какие темы затронули политики
30 августа 2019 10:28

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева: какие темы затронули политики

МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени
29 августа 2019 20:45

МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени

Джон Болтон о встрече с Александром Лукашенко: Мы не пришли к конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы
29 августа 2019 19:27

Джон Болтон о встрече с Александром Лукашенко: Мы не пришли к конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы