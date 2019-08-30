Президенты Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонних отношений

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – в центре внимания глав государств. 30 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Лидеры также обменялись мнениями и по некоторым международным вопросам.