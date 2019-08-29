МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени

Новости Беларуси. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель ведомства, фактически опровергая появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что решение этого вопроса откладывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о снижении стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Как неоднократно уже заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к соглашению об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще завершены. Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши планы в обозримой перспективе осуществятся.
МИД пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях в Варшаве