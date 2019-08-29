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МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени

29 августа 2019 20:45
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Новости Беларуси. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель ведомства, фактически опровергая появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что решение этого вопроса откладывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о снижении стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро.

МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени-1

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Как неоднократно уже заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к соглашению об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще завершены. Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши планы в обозримой перспективе осуществятся.

МИД пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях в Варшаве

# Европейский союз # Анатолий Глаз # Фотофакт

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