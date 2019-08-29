МИД Беларуси подтвердил планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени

Новости Беларуси. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель ведомства, фактически опровергая появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что решение этого вопроса откладывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о снижении стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро.