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«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи

03 декабря 2019 13:38
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России 7 декабря встретятся в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера.

«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи-1

Дату встречи подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела», – сообщил представитель Кремля.   

# Беларусь-Россия # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Песков # Фотофакт

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