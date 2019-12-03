«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России 7 декабря встретятся в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера.