Давайте договариваться. Участники «Минского диалога» обсуждают вопросы стабильности в восточноевропейском регионе

Новости Беларуси. В поисках безопасности для всех. Глобальные проблемы Восточной Европы продолжают обсуждать участники «Минского диалога»,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В поисках безопасности для всех. Глобальные проблемы Восточной Европы продолжают обсуждать участники «Минского диалога»,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На пленарных сессиях и дискуссиях эксперты сообща ищут ответы на главные вопросы: как сделать восточноевропейский регион стабильным и не обострить ситуацию. Причем не только в области безопасности. Эксперты делятся мнением и по экономическим вопросам. Участники обсуждают траектории развития Евразийского экономического союза.
Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:
Восточная Европа всегда была конфликтогенным регионом. Сегодня мы тоже видим линию раскола, а мы находимся недалеко от зоны конфликта. Как история показывает, мы всегда от этого страдали. Поэтому Беларусь не то что говорит, она кричит о том, что давайте договариваться. Диалог должен идти, понятно направление. Это только диалог. Как он будет идти? Медленно, быстро, иногда с большими успехам, иногда с меньшими, но это надо, другого выхода этого нет.
«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая
«Минский диалог» собрал ведущих экспертов и известных политиков Евросоюза, России, блоков ОДКБ, НАТО и других официальных лиц более чем из 40 государств. 25 мая заключительный день конференции. Предполагается, что диалог станет ежегодным.