Давайте договариваться. Участники «Минского диалога» обсуждают вопросы стабильности в восточноевропейском регионе

На пленарных сессиях и дискуссиях эксперты сообща ищут ответы на главные вопросы: как сделать восточноевропейский регион стабильным и не обострить ситуацию. Причем не только в области безопасности. Эксперты делятся мнением и по экономическим вопросам. Участники обсуждают траектории развития Евразийского экономического союза.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Восточная Европа всегда была конфликтогенным регионом. Сегодня мы тоже видим линию раскола, а мы находимся недалеко от зоны конфликта. Как история показывает, мы всегда от этого страдали. Поэтому Беларусь не то что говорит, она кричит о том, что давайте договариваться. Диалог должен идти, понятно направление. Это только диалог. Как он будет идти? Медленно, быстро, иногда с большими успехам, иногда с меньшими, но это надо, другого выхода этого нет.

«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая