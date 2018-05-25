«Это успех». Форум «Минский диалог» завершил свою работу

Новости Беларуси. Встречи в рамках «Минского диалога» планируют проводить на постоянной основе,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из итогов масштабного международного форума, который собрал в нашей столице около полусотни экспертов из 40 стран. Главная цель этой встречи – сделать восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации. В поле зрения участников дискуссий – десятки вопросов, которые сегодня угрожают стабильности: от нелегальной торговли людьми до вооружённых конфликтов и кибертерроризма.

Эксперты предложили организовать рабочие группы по наиболее острым проблемам, чтобы периодически обмениваться мнениями. Таким образом, «Минский диалог» будет иметь продолжение. Оценивая итоги встречи, эксперты отмечают, что на этой площадке все стороны получили возможность высказаться.

Самуэль Чарап, старший научный сотрудник стратегического исследовательского центра США: Форум получился, собирались эксперты из разных стран, по-моему, получился содержательный разговор по очень острым темам. Те темы, при обсуждении которых на других форумах мы часто не видим содержательной дискуссии. Здесь это получилось. Так что, это успех!

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»: Общаясь с участниками форума, сюда приехало больше 200 иностранных участников. Большинство из них впервые приехали в Беларусь. Помимо всех наших дискуссий, это еще огромный вклад в продвижение нашей страны. Хотя бы даже для этой цели мы намерены и дальше в таком же ключе, активно, широко, амбициозно работать.

У Восточной Европы есть потенциал к более глубокой интеграции и на экономическом уровне. К примеру, эксперты считают перспективным объединение по линии ЕАЭС – ЕС. Для этого необходимо сближать технические стандарты и гармонизировать законодательства.

Эксперт «Минского диалога»: Самый амбициозный план ЕАЭС и Европейского союза – это установление зоны свободной торговли

Форум завершил свою работу. Переговоры в Минске продолжались на протяжении трёх дней. В дискуссиях участвовали представители разных международных организаций, в том числе НАТО, ОДКБ и ОБСЕ. Все они признавали важность поступательного диалога в решении глобальных вопросов безопасности. А в 2019 году организаторы форума планируют расширить состав участников.