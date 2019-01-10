Социально-экономическое развитие в 2019 году и углубление интеграционных направлений обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Чего ждать от национальной экономики и перспективы белорусско-российских отношений? 10 января состоялся большой разговор у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот предвыборный год будет нелегким, отметил Александр Лукашенко и призвал всех интенсивно включаться в работу.

Планы на 2019-й белорусы строить начали уже давно. Просчитывали всё с точностью до мелочей. Ну и, конечно, отразили в проекте республиканского бюджета. Законопроект был принят в конце декабря. Цифры известны. Доходы – 23,7 млрд рублей, расходы – без малого 22. Что же касается прогнозных показателей, то темп роста ВВП 102,1 %, уровень инфляции – 5 %. Особое внимание – выполнению долговых обязательств.

Ну и самое главное – социальную направленность усилили. В первую очередь благодаря тому, что на 10% сокращена поддержка реального сектора. В итоге ждать можно прибавку зарплаты. С ростом в 10% формируется семейный капитал. Конечно, при прогнозах учитывали и внешние факторы. Тем более наша страна – участник многих интеграционных объединений: Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ.

На совещании 10 января во Дворце Независимости в центре внимания как раз эти два ключевых вопроса. Социально-экономическое развитие Беларуси в 2019 году и подходы к дальнейшему развитию интеграционных направлений. В зале – представители правительства, руководство профильных ведомств. Одним словом, экономический блок. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год, – это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. Мы умеем решать эти вопросы. Есть вопросы, связанные с нашим основным партнером – Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке – ОДКБ.

Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны. Что касается Российской Федерации, вы знаете, что у нас практически все проблемы экономического характера решены в более или менее приемлемом варианте. Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера. Мы с президентом России договорились, что эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне. Есть вопросы автоперевозчиков. Их, конечно, надо решать, и решить их можно элементарно.

Кстати, в конце 2018 года как раз вопросы белорусско-российской интеграции были в топе самых обсуждаемых тем. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались сначала 25 декабря. Тогда президенты двух стран заявили о возможности достижения договорённостей по проблемным вопросам. Ведь для ключевых партнёров спорные моменты неизбежны, главное – уметь договариваться.

Уже потом Александр Лукашенко был с рабочим визитом в Москве 29-го, где разговор о белорусско-российских отношениях продолжился. Да и как иначе. Россия была и остаётся нашим главным торговым партнёром. На её долю приходится более 40% белорусского экспорта. Но вот разговоры о возможном объединении Беларуси и России Александр Лукашенко опроверг. Александр Лукашенко: «Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России» Те самые интеграционные вопросы на социально-экономическое развитие нашей страны, конечно, влияют.

Сегодня главный камень преткновения – налоговый манёвр. Суть его в том, что ежегодно уменьшаются вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые ранее Россия компенсировала Беларуси. Одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых. В результате через несколько лет налог на добычу нефти полностью заместит пошлину, а белорусские НПЗ будут получать сырьё по мировым ценам, соответственно, стоимость нефтепродуктов может значительно вырасти.

Налоговый маневр Россия начала с 2015-го. В итоге подсчитано, что с тех пор Беларусь недополучила 3 миллиарда 600 миллионов долларов. При самом худшем развитии событий за предстоящие годы (вплоть до формирования единого рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС в 2025-ом) мы недополучим почти 11 миллиардов долларов. Как бы то ни было эту тему два лидера обсуждать ещё будут. Александр Лукашенко:

Но при 70 долларах за баррель это будет около 400 миллионов долларов. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 миллиарда долларов. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем 10,6 миллиарда долларов. Тем более, что это противоречат духу и букве всех наших договоренностей. В том числе в рамках Евразийского экономического союза.

В России кое-кто говорит: «Нигде это в союзных договорах не прописано». На что я задаю прямой вопрос: «Так что, мы, подписывая эти договоры, рассчитывали на постоянное ухудшение экономической ситуации в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации?» Нет. Мы рассчитывали на лучшее. Была общая формулировка «недопущение ухудшений в наших отношениях». Вы помните, что шли уже переговоры на уровне правительственных экспертов и были выработаны компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром, и были определены источники. Но потом вдруг руководство России остановило переговоры. Не отрицая, что такие компенсации будут, но обусловила это углубление интеграционных процессов. На вопрос, а какие это интеграционные процессы, ответа у россиян пока нет. И мы по предложению Российской Федерации согласились, что эти вопросы надо определить и попытаться решить в работе совместных групп.

Ключевые вопросы для обсуждения – экономические и финансовые – все подробности рассказывает Дмитрий Крутой. Именно министр экономики представляет интересы нашей страны на переговорах в рамках рабочих групп. Наша позиция неизменна: равные условия для субъектов хозяйствования.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

На сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза.

В любом случае возможные новые условия мы принимаем во внимание. С учётом налогового манёвра сформирован бюджет. Александр Лукашенко также поручил правительству проработать альтернативные варианты. Но как бы то ни было, пока переговоры в нефтяной сфере идут, ничего нельзя перекладывать на плечи простых белорусов. Александр Лукашенко:

Хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали. Для страны заработать дополнительные 400 миллионов долларов – это вообще не проблема.

Я уже давно ставил задачу, и нам надо открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны – с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики. Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Разве здесь проблемы? Нет проблем. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане. А ещё модернизация проводится на наших нефтеперерабатывающих заводах: в Мозыре и Новополоцке. Направлена она на увеличение выхода светлых, более дорогих нефтепродуктов. Продолжается работа по снижению операционных затрат. Плюсы очевидны.