Александр Лукашенко: «Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России»

Новости Беларуси. Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. Об этом 10 января заявил Президент Беларуси на совещании, где обсуждается социально-экономическое развитие и подходы по дальнейшему развитию интеграционных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в последнее время много внимания, в том числе некоторые СМИ, уделяли теме возможного объединения Беларуси и России. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что два государства будут продолжать интеграцию только на равноправных условиях. Этот принцип лежит в основе любого союза.

Глава государства отметил, что нынешний год – это важное предвыборное время. Да и в стране достаточно вопросов, которые требуют незамедлительных решений. Так что раскачиваться после праздников и плавно входить в работу у правительства попросту нет времени. Что касается международной повестки, то актуальными остаются вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речи об объединении быть не может. Мы с президентом России однозначно единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении.

Я не хочу глубоко уходить. Шли строго по договору о союзе Беларуси и России. Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там всё должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, и политика, и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было».

Вопрос встает: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти. Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России. И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы – нет союза.

Это или аннексия сильным слабого, назовите и инкорпорацией, что, может, кому-то не нравится. Другого не дано. Как бы мы не прятались за какими-то формулировками, некоторые соглашения и договоренности. Всё должно происходить на равноправной основе. И на это должна быть воля двух народов – народа Российской Федерации и народа Беларуси.