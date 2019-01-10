На совещании у Президента Беларуси обсудили экономическое и общественно-политическое развитие страны

Александр Лукашенко коснулся итогов переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись в конце 2018 года. На встрече обсуждали в том числе, как компенсировать Беларуси финансовые потери в результате российского налогового маневра. Суть в том, что постепенно Москва будет снижать таможенные пошлины на вывоз нефти, которые ранее Россия компенсировала Минску. Одновременно будут повышать налог на добычу полезных ископаемых. В результате он полностью заместит таможенную пошлину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших экономических проблем (и много сейчас идет разговоров по налоговому маневру в Российской Федерации и субсидированию в связи с этим российских нефтеперерабатывающих заводов), никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери». Такого не было. Более того, президент России предложил и в новом году (и один на один, и в составах рабочих групп) продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение.

Надо было этот вопрос, конечно, решить до 1 января. Но никакой катастрофы на сегодняшней день нет, потому что потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму. Но при 70 долларах за баррель это будет около 400 миллионов долларов. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 миллиарда долларов. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем 10,6 миллиарда долларов. Тем более, что это противоречат духу и букве всех наших договоренностей. В том числе в рамках Евразийского экономического союза.