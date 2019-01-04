Александр Лукашенко поздравил президента Мьянмы с Днём Независимости

Новости Мьянмы. 4 января жители Мьянмы отмечают государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день в 1948 году была подписана декларация независимости от Соединенного королевства.

Ежегодно 4 января по всей стране с самого утра звучат колокола и гонги в храмах. В столице проходит большая ярмарка, а жители развлекаются национальными играми.

От имени белорусского народа и себя лично лидера Мьянмы с национальным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.