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Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией

10 января 2019 11:24
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Новости Беларуси. Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. 10 января об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, на котором обсудили социально-экономическое развитие и подходы по дальнейшему развитию интеграционных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России»

Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией-1

Актуальны вопросы в политической плоскости, но во главе угла все-таки экономика. В 2019-м продолжатся переговоры по вопросам компенсации последствий налогового маневра. С января в России приступили к реализации его очередного этапа. Суть в том, что постепенно Москва будет снижать таможенные пошлины на вывоз нефти, которые ранее Россия компенсировала Минску. Одновременно будут повышать налог на добычу полезных ископаемых. В результате он полностью заместит налог на экспорт. Таким образом, цены на российское сырье для Беларуси достигнут мирового уровня.

Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией-4

Налоговый маневр в России осуществляют с 2015 года. В результате этого Беларусь уже потеряла 3,6 миллиарда долларов. Следующий этап может привести к еще большим финансовым потерям.

Глава государства отметил, что урегулированием этого вопроса занимаются специально созданные рабочие группы. К общему решению они должны прийти уже в ближайшее время. Принципиальное требование Президента – компенсация потерь от налогового маневра не ляжет на плечи простых белорусов. 

Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией-7

Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией-9

# Союзное государство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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