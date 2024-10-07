В Москве стартовала встреча министров иностранных дел государств-участников Содружества

Традиционно накануне встречи глав государств документы, которые будут переданы им на рассмотрение, проходят одобрение на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ – подробности здесь.

Оно проходит в эти минуты. В Москве обсуждаются перспективы развития многопланового сотрудничества в рамках Содружества, включая экономическую интеграцию, противодействие вызовам и угрозам и расширение культурно-гуманитарных контактов. Беларусь на заседании представляет министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.