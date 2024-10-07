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В Москве стартовала встреча министров иностранных дел государств-участников Содружества

07 октября 2024 10:48
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Традиционно накануне встречи глав государств документы, которые будут переданы им на рассмотрение, проходят одобрение на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве стартовала встреча министров иностранных дел государств-участников Содружества-2

Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ – подробности здесь.

Оно проходит в эти минуты. В Москве обсуждаются перспективы развития многопланового сотрудничества в рамках Содружества, включая экономическую интеграцию, противодействие вызовам и угрозам и расширение культурно-гуманитарных контактов. Беларусь на заседании представляет министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

# СНГ # Максим Рыженков

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