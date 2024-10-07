Елфимов: русские перевербовали нового английского премьера, не успел он освоиться на должности

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Русские перевербовали нового английского премьера, не успел он освоиться в должности. Разведка знает много способов вербовки агентов и их перевербовки. Если бы способов этих было поменьше, то и меньше было бы двойных, тройных, а то и четверных агентов. И, вообще, меньше было бы путаницы в шпионских делах, да и в политике! Перевербовка продолжает процветать в мире политики и бизнеса. Однако, похоже, в этом деле появился совершенно новый прием!

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