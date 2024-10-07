Рыженков о заседании глав МИД СНГ: все документы рассмотрены, решения приняты

Заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности и недопустимости односторонних санкций сегодня, 7 октября, приняли главы МИД СНГ. Их встреча прошла в преддверии саммита на уровне глав государств стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы, которые будут переданы им на рассмотрение, проходят одобрение именно на заседании СМИД.

Беларусь на нем представлял министр иностранных дел Максим Рыженков. Для него это первый опыт работы в таком формате после назначения на должность. Глава нашего внешнеполитического ведомства отметил, что, несмотря на некоторые различия в позициях по ряду вопросов, дискуссия показала, что руководители делегаций могут находить компромиссные решения и прислушиваются к мнению друг друга.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Это важно для сохранения духа и сплоченности нашей организации. Хотя, конечно, все это давалось непросто и некоторые вещи я оставлю за скобками. Но поверьте, сама атмосфера переговоров и общий дух был дружеский и партнерский. Я очень рад, что все документы, которые планировались сегодня к рассмотрению, были рассмотрены, все решения были приняты.