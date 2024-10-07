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Рыженков о заседании глав МИД СНГ: все документы рассмотрены, решения приняты

07 октября 2024 14:11
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Заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности и недопустимости односторонних санкций сегодня, 7 октября, приняли главы МИД СНГ. Их встреча прошла в преддверии саммита на уровне глав государств стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы, которые будут переданы им на рассмотрение, проходят одобрение именно на заседании СМИД.

Рыженков о заседании глав МИД СНГ: все документы рассмотрены, решения приняты-2

Беларусь на нем представлял министр иностранных дел Максим Рыженков. Для него это первый опыт работы в таком формате после назначения на должность. Глава нашего внешнеполитического ведомства отметил, что, несмотря на некоторые различия в позициях по ряду вопросов, дискуссия показала, что руководители делегаций могут находить компромиссные решения и прислушиваются к мнению друг друга.

Рыженков о заседании глав МИД СНГ: все документы рассмотрены, решения приняты-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Это важно для сохранения духа и сплоченности нашей организации. Хотя, конечно, все это давалось непросто и некоторые вещи я оставлю за скобками. Но поверьте, сама атмосфера переговоров и общий дух был дружеский и партнерский. Я очень рад, что все документы, которые планировались сегодня к рассмотрению, были рассмотрены, все решения были приняты.

Рыженков о заседании глав МИД СНГ: все документы рассмотрены, решения приняты-6

Для Беларуси, подчеркнул глава МИД, особенный интерес представляет принятие совместных заявлений о недопустимости в международных отношениях односторонних санкций и принципах сотрудничества для обеспечения безопасности в Евразии.

# СНГ # Максим Рыженков

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