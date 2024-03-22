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В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?

22 марта 2024 18:59
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Неожиданно отдать дань памяти погибшим жителям Хатыни приехали западные дипломаты: представители Евросоюза, послы Франции и Германии. И это несмотря на то, что страны Европы все чаще используют военную риторику, проводя крупные учения у наших границ, снабжают Украину оружием и ресурсами, где процветают нацистские взгляды и сносят памятники героям Советского Союза, которые спасли мир от фашизма. При этом не поддерживая мирные инициативы. Вот такая западная идеология – политика двойных стандартов.

 Сейчас между нашими странами достаточно напряженные отношения. Говорят о том, что в ваших странах есть моменты реабилитации нацизма. Есть такое?

В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?-1

Криштоф Ложана, представитель посольства Польши в Беларуси:
Нет, я не согласен. Извините, такие вопросы мы сегодня не будем затрагивать из-за вот этой трагедии, которая здесь произошла. Если у вас другие вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь к Министерству иностранных дел Польши.

Влада Родовская, корреспондент:
Вы сегодня здесь с белорусами. А какую память вы чтите? Как говорил ваш президент о том, что нужно направить западные войска на территорию Украины. Так Украина, наоборот…

В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?-4

Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:
Он этого не сказал. Вы не умеете читать.

Влада Родовская
Просто так странно получается. Вы поддерживаете нас, приезжаете, а в то же время поддерживаете Украину, где процветает нацизм.

В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?-7

Людовик Руайе:
Где вы видели нацизм?

Влада Родовская
Как минимум я была в Украине и видела, что там происходит.

Людовик Руайе:
Хорошо. Ну значит, мы не сможем с вами поговорить.

В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?-10

Потворство возрождению нацизма уже входит в привычку у западных политиков. Они не просто не борются с проявлениями этой идеологии, но и поощряют ее. Яркий пример тому – чествование украинского эсэсовца в канадском парламенте. Так называемый герой в свое время отметился в зверствах над белорусами, поляками и евреями. Но в Оттаве его встретили аплодисментами, что впоследствии обернулось дипломатическим скандалом. И если Минск и Москва осудили произошедшее, то Минкульт Украины выпустил марку с изображением пособника Третьего рейха. Подтасовать факты и переписать историю – для коллективного Запада дело привычное. Неудивительно, что на этом фоне там не понимают главной цели СВО – денацификации Украины. О чем не раз говорил российский лидер.

# Международная политика

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