В Хатынь приехали западные дипломаты. Что они ответили на вопросы про Украину?

Неожиданно отдать дань памяти погибшим жителям Хатыни приехали западные дипломаты: представители Евросоюза, послы Франции и Германии. И это несмотря на то, что страны Европы все чаще используют военную риторику, проводя крупные учения у наших границ, снабжают Украину оружием и ресурсами, где процветают нацистские взгляды и сносят памятники героям Советского Союза, которые спасли мир от фашизма. При этом не поддерживая мирные инициативы. Вот такая западная идеология – политика двойных стандартов. – Сейчас между нашими странами достаточно напряженные отношения. Говорят о том, что в ваших странах есть моменты реабилитации нацизма. Есть такое?

Криштоф Ложана, представитель посольства Польши в Беларуси:

Нет, я не согласен. Извините, такие вопросы мы сегодня не будем затрагивать из-за вот этой трагедии, которая здесь произошла. Если у вас другие вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь к Министерству иностранных дел Польши. Влада Родовская, корреспондент:

Вы сегодня здесь с белорусами. А какую память вы чтите? Как говорил ваш президент о том, что нужно направить западные войска на территорию Украины. Так Украина, наоборот…

Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:

Он этого не сказал. Вы не умеете читать. Влада Родовская

Просто так странно получается. Вы поддерживаете нас, приезжаете, а в то же время поддерживаете Украину, где процветает нацизм.

Людовик Руайе:

Где вы видели нацизм? Влада Родовская

Как минимум я была в Украине и видела, что там происходит. Людовик Руайе:

Хорошо. Ну значит, мы не сможем с вами поговорить.