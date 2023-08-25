Следующий Евразийский межправсовет пройдёт в Бишкеке

Следующий Евразийский межправительственный совет пройдет 26-27 октября в Бишкеке. Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания, которое завершается 25 августа в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники обсудили вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и стратегические векторы развития союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В заседании в Армении приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, в том числе премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Евразийского межправсовета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.