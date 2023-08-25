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Следующий Евразийский межправсовет пройдёт в Бишкеке

25 августа 2023 11:21
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Следующий Евразийский межправительственный совет пройдет 26-27 октября в Бишкеке. Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания, которое завершается 25 августа в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий Евразийский межправсовет пройдёт в Бишкеке-1

Его участники обсудили вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и стратегические векторы развития союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В заседании в Армении приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, в том числе премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Евразийского межправсовета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

# Международная политика # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Михаил Мясникович # Фотофакт

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