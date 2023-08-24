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Роман Головченко: необходимо чётко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС

24 августа 2023 17:02
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Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проект соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ Александр Лукашенко подписал сегодня, 24 августа.

В 2024 году объединение отпразднует свое десятилетие. Время подтверждает эффективность интеграции. Но работать еще есть над чем. Партнеры нередко собираются за столом переговоров, чтобы сверить часы и обсудить дальнейшие направления. Сегодня о будущем Союза говорили руководители правительств «пятерки».

Роман Головченко: необходимо чётко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС-1

Белорусская сторона призвала участников объединения четко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС. Об этом на внеочередном заседании Евразийского межправсовета заявил Роман Головченко. Оно прошло в Армении по инициативе российских партнеров. В повестке встречи всего один вопрос – об основных задачах и ключевых направлениях интеграции на период до 2030 и 2045 годов.

Начать работу над среднесрочной перспективой развития ЕАЭС предлагает Москва. И, судя по тону сегодняшней беседы, партнеры поддерживают такое решение. Как подчеркнул глава правительства Беларуси, Союз требует запуска и продвижения новых форматов экономического взаимодействия. Конкретные инициативы по наполнению сотрудничества стороны зафиксируют в соответствующей декларации. Планируется, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета документ представят главам государств.

Роман Головченко: необходимо чётко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Декларация должна иметь программный характер, она не должна повторять текущую работу, не должна дублировать Стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года. И, на наш взгляд, она может не ограничиваться строго рамками договора о ЕАЭС. В то же время принятие стратегических документов новых ни в коей мере не должно ослабить усилий по выполнению Стратегии развития интеграции до 2025 года.

ЕАЭС продолжит работу по формированию общих рынков. Реальная выгода от этого заметна всем. Только торговля за время существования Союза выросла практически на 90 %.

# ЕАЭС # Роман Головченко # Фотофакт

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