Роман Головченко: необходимо чётко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС

Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проект соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ Александр Лукашенко подписал сегодня, 24 августа. В 2024 году объединение отпразднует свое десятилетие. Время подтверждает эффективность интеграции. Но работать еще есть над чем. Партнеры нередко собираются за столом переговоров, чтобы сверить часы и обсудить дальнейшие направления. Сегодня о будущем Союза говорили руководители правительств «пятерки».

Белорусская сторона призвала участников объединения четко определить векторы дальнейшего развития ЕАЭС. Об этом на внеочередном заседании Евразийского межправсовета заявил Роман Головченко. Оно прошло в Армении по инициативе российских партнеров. В повестке встречи всего один вопрос – об основных задачах и ключевых направлениях интеграции на период до 2030 и 2045 годов. Начать работу над среднесрочной перспективой развития ЕАЭС предлагает Москва. И, судя по тону сегодняшней беседы, партнеры поддерживают такое решение. Как подчеркнул глава правительства Беларуси, Союз требует запуска и продвижения новых форматов экономического взаимодействия. Конкретные инициативы по наполнению сотрудничества стороны зафиксируют в соответствующей декларации. Планируется, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета документ представят главам государств.