Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда в мировой политике происходит действительно нечто важное, то нередко рядом с данным событием разворачивается какой-нибудь громкий скандал. Обычно их параллельный контекст не случаен. Потому как резонанс одного происшествия должен максимально привлечь внимание мирового сообщества на себя. Но так, чтобы оно упустило из вида нечто другое. Зачастую набор основных резонансных тем уже основательно встроен в мировом пространстве. Остается лишь вновь и вновь задавать им звук, темп и ритм. Раздражая тематику как по струнам: стоит ли запретить аборты, что происходит в ЛГБТ-сообществе, измена жене чиновником на высокой должности или неблаговидное поведение кого-нибудь из детей политиков. Если хорошо поискать, то в мировом инфополе всегда уже есть какой-либо повод-свисток, который точно «сработает».

К примеру, психологически спорить о том, как именно жить было бы правильно – это всегда приятно. Оттого темы про личность или в очередной раз о двойных, а то и тройных стандартах обычно «заходят». Тем временем в мире всегда происходит нечто еще. Порой действительно страшное, что иной раз все равно не замечают в упор. Но если вдруг удобно совпало, то тема свой резонанс отыщет. Спекулировать на трагедии – это особо циничный ход. Тем не менее нередко как раз к нему обращается часть политиков. Помогая себе и в своих интересах. Ведь в формате инфовойны чужая беда обычно сильнее «работает». Такие они – современные принципы.

С 22 по 24 августа в Южноафриканской Республике прошел ХV саммит БРИКС. В интересах зарубежной политики, чтобы в мире его не заметили. Ведь расширение стран союза на ближайшую перспективу уже говорит о том, что архитектура влияния в мире не будет прежней. Новость для зарубежного мира весьма неприятная. Ведь даже в пределах пяти стран-основателей – этот экономический союз превзошел по темпам развития страны «Большой семерки». Согласно открытым источникам, на данный момент страны БРИКС – это уже треть мирового ВВП, 33,6 % производимых услуг и товаров, богатейшие природными ресурсами территории в размерах 26 % всей суши.