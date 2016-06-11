Сколько контрактов подписано и почему россияне задержались в Беларуси: итоги III Форума регионов

Подробности Форума, в котором приняли участие президенты Лукашенко и Путин. Именно в таком порядке на пленарном заседании представляли глав государств – то ли по алфавиту, то ли по спортивным правилам (как в футболе или хоккее): сперва хозяева поля, а потом уже – гости. Но точно не по размерам стран и по количеству регионов. Кстати, 43 региона России в этот раз прислали своих представителей. «Семеро – на одного» – в хорошем смысле. Юлия Бешанова с подробностями Форума.

«Дружба крепкая не сломается». Слова детской песни будто бы специально написаны о союзе Беларуси и России. В рамках III Форума регионов, как в зеркале, отразились не только общие успехи, но и существующие проблемы. Мероприятие объединило не только глав ряда Министерств двух стран, вице-премьеров, губернаторов и бизнесменов. Особый статус межрегиональному диалогу придало участие в нем Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Российский борт № 1 в минском аэропорту приземлился с часовым опозданием. Но этот факт никак не омрачил теплую встречу двух лидеров. Общение глав Беларуси и России давно вышло за рамки «протокольного».

Переговоры прошли в «закрытом режиме». «С глазу на глаз» президенты говорили о проблемах насущных. Обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества. Шел разговор и о перспективах работы по расширению взаимодействия стран в рамках Евразийского союза. Особый акцент сделан на мерах по преодолению снижения взаимного товарооборота на фоне экономической нестабильности в регионе и мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря нашим скоординированным усилиям в преодолении последствий экономической нестабильности в мире, темпы падения товарооборота значительно замедлились. Если по итогам четырех месяцев прошлого года взаимный товарооборот упал на 30%, то у нас где-то около 12% за этот год (4 месяца) снижения. Я очень надеюсь, что в ходе совместной работы мы сможем отыскать резервы для закрепления положительной динамики. Экономический кризис должен нас сплотить, участников интеграционных процессов, заставить их развивать кооперацию, внутренние производственные цепочки.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Действительно, у нас сбыли определенные потери в прошлом году. В этом году все-таки объемы восстанавливаются, причем объемы экспорта белорусского в Россию увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Беларусь. В целом, это нормально. И более того, физические объемы увеличиваются. Это очень хороший такой сигнал.

А вот разговор, пожалуй, о самом важном, газовом вопросе, так и остался «за кадром». Беларусь настаивает на снижении цены почти вдвое. Тем временем «Газпром» рассчитывает поставки газа по старым расценкам и говорит, что белорусские потребители задолжали солидную сумму. Андрей Кобяков заявил: переговоры о разрешении спора по цене на газ пока так и не привели к конкретным договоренностям. При этом добавил: стороны продолжат диалог.

Накануне «дела союзные» обсуждали представители из всех регионов Беларуси и рекордных 43 областей и краев Российской Федерации. Минск стал одной большой диалоговой площадкой: работа кипела на 9 тематических секциях. Речь шла об образовательных и медицинских программах, вопросах пенсионного обеспечения, туризме и культурном сотрудничестве.

Сергей Рыбаков, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре:

Белорусская делегация вышла с предложением принять модельный Кодекс о культуре для всех стран СНГ. Мне как председателю комиссии это очень понравилось, и внимательно мы изучаем этот опыт, потому что, возможно, многое можно перенять. Кроме того я не могу не выразить огромную благодарность белорусской делегации за то, что они вышли с инициативой подписания единой конвенции об охране культурного наследия в рамках СНГ. Это тоже замечательная инициатива. Надо сказать, что мне как парламентарию, члену Совета Федерации очень импонирует, что наши белорусские друзья активные с точки зрения законодательства.

Тем временем во Дворце Республики открылось пленарное заседание Форума. Своеобразный финальный аккорд большого двухдневного диалога. Такое скопление VIP-персон от политики и бизнеса, науки и культуры в одном месте случается нечасто. Потому и разговоры, даже в кулуарах, велись серьезные. Обменивались не только визитками, но и деловыми предложениями.

Владимир Шугля, представитель общественной палаты Российской Федерации:

Есть темы для разговоров, есть чем обмениваться. И после этого, когда съездили, допустим, тюменцы к нам, в Беларусь, они после этого очень активно начали говорить о том, что техническая база университетов в Беларуси лучше, чем, допустим, в Сибири. Поэтому я говорю: сегодня 7 вузов Тюменской области подписали договоры сотрудничества с семью вузами Беларуси.

Акцент нынешнего Форума – на гуманитарное сотрудничество. Общие исторические корни, культура и тесное взаимодействие на современном этапе «склеивает» две страны, опираясь на законодательство. Сегодня к общим нормативным базам предстоит привести здравоохранение, образование и науку.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня были такие хорошие, смелые предложения. Как-то получился отрыв, что на республиканском у нас, на федеральном уровне в Российской Федерации решения все приняты, межправительственные документы есть. А вот надо сделать так, чтобы школа со школой, университет с университетом работали не как иностранцы. И тогда будет намного проще решать все остальные вопросы социополитического характера.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Было бы правильно, если бы мы пришли пошагово к созданию единого визового пространства. Альтернативы этому нет. Это позволит нам более активно развивать туристическую отрасль и в Беларуси, и в России, это позволит нам предлагать единые туристические продукты, привлекать в наши страны зарубежных гостей.

Межрегиональная встреча принесла и внушительные и политические дивиденды. Главным событием пленарного заседания стали, выступления президентов Беларуси и Российской Федерации, которые приехали на Форум после личной встречи. С участниками диалога главы государств обсудили и интеграцию, и кооперацию.

Александр Лукашенко:

Граждане наших стран имеют равные права в области оплаты, условий и охраны труда, пенсионном обеспечении, создана нормативная база, которая обеспечивает свободный доступ к получению образования. Осуществлены конкретные шаги по формированию единого пространства в здравоохранении, культуре, спорте, туризме. Унификацию сближения правовой базы в социально-гуманитарной сфере нам следует активно продолжать и дальше. При этом нужно учитывать высокую степень экономической интеграции.

Более половины импорта из России в Беларусь сегодня составляет нефть. С большим отставанием следуют машины и оборудование. Затем – металлы и химическая продукции. Больше трети нашего экспорта в Россию составляют продукты. Четверть оборудования для сельского хозяйства и трактора. Остальное химия, металлы и текстиль.

Товарооборот между Россией и Беларусью за последних два года ощутимо просел, но партнеры в этой тенденции не виноваты – взаиморасчет все еще происходит в долларах, а национальные валюты двух стран за 2015 год сильно подешевели.

Тем не менее в абсолютном показателе цифры даже выросли. В четыре раза больше Россия стала покупать у нас продукты животноводства и почти в два раза, например, орехов и фруктов. Овощей на две трети.

Владимир Путин:

Беларусь – наш важный экономический партнер. Первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ. На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции, но может быть еще больше, если предпринять некоторые шаги, необходимые для обеспечения интересов собственных прежде всего сельхозпроизводителей. Белорусские коллеги могут еще больше поставлять на российский рынок. Нужно воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы расширить свое производство в том числе под нужды российского рынка. Если мы сегодня этого не сделаем, а будем пропускать на свой рынок санкционированную продукцию, и белорусским производителям будет сложнее осваивать российский рынок. Расширяются и встречные потоки капиталов. В январе-марте объем российских инвестиций в Беларусь превысил полтора миллиарда долларов.

Насыщенный политический день продолжился на выставке «Белагро-2016». Разместилась она на территории бывшего аэропорта «Минск-1». Показывали все, что выращивают, шьют и производят в Беларуси. Всего были представлены порядка полутысячи компаний. Территория экспозиции – почти 30 тысяч квадратных метров. Поэтому вип-посетители с достижениями отечественного производства и животноводства знакомились из окон автобуса. По ходу движения обсуждали агротехнические новинки и нюансы рыбного промысла.

На полях выставки не просто смотрели, чем богата Беларусь, но и дегустировали отечественные деликатесы. А оценить качество легкой промышленности президентам предложили «на себе». В подарок от производителей – рубашки с белорусским орнаментом и отечественные деликатесы.

Впрочем, уезжали российские гости не только с сувенирами. В портфеле – более 20 соглашений между регионами, 150 коммерческих контрактов на предварительную сумму в 230 миллионов долларов.

Игорь Конончук, директор предприятия (Беларусь):

В нашу копилку добавилось уже несколько хороших партнеров. И произведены конкретные сделки, притом не разовые, а длительные, на поставку продукции. То, что для нас Российская Федерация – это интересный регион, здесь, по-моему, подтверждений никаких не нужно, потому что это сотрудничество идет не годами, а десятилетиями.

Совет Министров подписал сразу три соглашения: с Республикой Хакасия, Пермским краем и Томской областью. Гомельщина завяжет тесные контакты с Владимирской областью, а Минщина – с Вологодской. Стало известно, например, что белорусские строители будут строить метро в Челябинске. А Сахалинская область в 2016 году начнет закупать наши яблоки. И это далеко не полный перечень договоренностей.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области Российской Федерации:

У Беларуси есть хорошие наработки в области технологий, растениеводства, животноводства. У нас работает сегодня, наверное, процентов 60 тракторного парка из Беларуси. Нас интересует сервис этих тракторов, интересуют новые поставки.

III Форум регионов завершился. Но гости не спешили покидать столицу. Буквально за несколько минут до вылета по техническим причинам их рейс отложили. Время ожидания замены борта составило несколько часов, но никаких жалоб не поступило – задержаться на гостеприимной белорусской земле российские гости были вовсе не против.