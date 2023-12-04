Президент Беларуси посетил Пекинский университет
Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. А Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Беларусью. Причем Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали сегодня, 4 декабря, на встрече двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробнее здесь.
Сегодня в Пекине состоялись переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Наш Президент в Китае находится с рабочим визитом, но по насыщенности он не уступает официальному и даже государственному.
Далее Си Цзиньпин лично проводил нашего Президента. Из резиденции «Дяоюйтай» Александр Лукашенко отправился в Пекинский университет. Это ведущий вуз Китая. Здесь состоялся разговор с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя Комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином. В планах проведение хоккейной встречи.
Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного
Дальнейшие подробности визита – в наших следующих выпусках.