Президент Беларуси посетил Пекинский университет

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. А Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Беларусью. Причем Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали сегодня, 4 декабря, на встрече двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробнее здесь.