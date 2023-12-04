Прямой эфир

Президент Беларуси посетил Пекинский университет

04 декабря 2023 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. А Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Беларусью. Причем Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали сегодня, 4 декабря, на встрече двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробнее здесь.

Президент Беларуси посетил Пекинский университет-1

Сегодня в Пекине состоялись переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Наш Президент в Китае находится с рабочим визитом, но по насыщенности он не уступает официальному и даже государственному.

Президент Беларуси посетил Пекинский университет-4

Далее Си Цзиньпин лично проводил нашего Президента. Из резиденции «Дяоюйтай» Александр Лукашенко отправился в Пекинский университет. Это ведущий вуз Китая. Здесь состоялся разговор с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя Комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином. В планах проведение хоккейной встречи.

Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного

Дальнейшие подробности визита – в наших следующих выпусках.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сегодня Наполеоном желают быть даже дамы». Елфимов о стремлении западных политиков к мировому господству
04 декабря 2023 08:21

«Сегодня Наполеоном желают быть даже дамы». Елфимов о стремлении западных политиков к мировому господству

Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного
04 декабря 2023 06:35

Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надёжным партнёром для Китая»
04 декабря 2023 06:11

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надёжным партнёром для Китая»