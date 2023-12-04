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«Сегодня Наполеоном желают быть даже дамы». Елфимов о стремлении западных политиков к мировому господству

04 декабря 2023 08:21
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

«Сегодня Наполеоном желают быть даже дамы». Елфимов о стремлении западных политиков к мировому господству-1

Вадим Елфимов, политолог:
Из Франции пришла сенсационная новость. Впрочем, как новость... То, что сотням и тысячам людей на земле до сих пор не дают покоя лавры душителя Французской революции, узурпатора и захватчика Бонапарта, какая ж это новость! Это уже стародавность, описанная еще Стендалем в «Красном и черном». И, к сожалению, данность наших дней, не раз обыгранная даже в кинокомедиях.

В «Интервенции» мосье Филип из Одессы, орудующий по ночам на улице Деребасовской с помощью нагана, так шутил про своих клиентов: «Кругом одни Наполеоны! Нельзя по улице пройти от Наполеонов!» Сейчас, мосье Филип, дела обстоят еще хуже. Раньше вы дулом нагана раздвигали толпы наглых наполеончиков, а сегодня они вас достали бы сами, где бы вы ни прятались. Сегодня Наполеоном желают быть даже дамы, взять хотя бы Урсулу фон дер Ляйен, Аннулену Бербок или туже эстонскую фурию Каллас, ставшую новым Каем с холодным сердцем. Я уж не говорю про гламурных политиков типа Макрона, Сунака либо Трюдо. И даже про старого одноглазого пирата Шольца, которому уж точно надуло штормом голову и надо бы ее чем-то прикрыть. Да уж, претендентов на треуголку Наполеона предостаточно. Речь идет о знаменитой шляпе Наполеона, в которой он застыл и надменно красуется со всех картинных галерей Европы и Америки. Как все-таки западники любят тех, кто их завоевывал. Любят плеть, которая их хлыстала. Любят и благоговеют перед ее окровавленной косой со свинцовым наконечником. И того, кто эту плеть держал, тоже любят…

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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