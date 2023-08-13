«Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента». О задачах и планах организации в рубрике Григория Азарёнка «МЫ!»

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь.
О задумке, мысли и идее штаба патриотических сил
Григорий Азаренок, СТВ:
Олег Александрович, собираете сегодня патриотов – какая задумка, мысль, какие идеи и направление действий?
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Прошел год, как мы создали штаб патриотических сил. Время подводить промежуточные итоги. Разумеется, работы впереди еще огромное множество, но уже многое сделано. В целом эти наши собрания – это мероприятия, которые проводятся не для галочки, отчетности. Это возможность сверить часы, еще раз друг с другом пообщаться, наметить планы как в работе, так и на полях, скажем, нашего мероприятия.
Григорий Азаренок:
Что сегодня должен делать патриот, чтобы помочь главе государства, народу Беларуси выстоять в этом геополитическом шторме?
Олег Романов:
Во-первых, слушать главу государства, то, о чем он говорит, честно работать на своем месте, это очень важно. От этого много зависит. Если каждый на своем месте будет выполнять свои обязанности, будет работать (па-беларускі кажучы) не на адчапісь, а вкладывая силы, ум и душу, то это уже очень много даст нашей стране. Но кроме того, надо понимать (мое глубокое убеждение): люди должны знать и понимать, что происходит в нашей стране, в мире. А в мире происходят процессы, мягко говоря, недружественные для нас, не ведущие нас к процветанию. И в этом смысле позиционировать себя, свою деятельность, учить детей тому, на какие вызовы мы должны отвечать. В целом в повседневной и гражданской жизни адекватно реагировать на те вызовы, которые нам брошены – задача каждого патриота.
Григорий Азаренок:
Прежде думай о Родине, а потом – о себе. Это актуально сейчас для граждан нашей страны?
Олег Романов:
Вполне. Вы знаете, эта советская песня «жила бы страна родная, и нет других забот», с нее много смеялись: «ха-ха, надо думать про какую-то абстрактную родину». А жизнь показывает, что если не будет Родины, то и нас не будет, семей наших, детей наших в распыл пустят. Поэтому, конечно, мы должны думать о большом деле, деле нашей страны. И тогда это придет к тому, что и в нашей частной жизни все будет в порядке.
Что значит для Беларуси 9 августа?
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
9 августа 2023 года – день, когда в очередной раз штаб патриотических сил Республики Беларусь собирается, чтобы провозгласить единство белорусского народа, уникальное образование, которое сегодня способно стабилизировать все наше общество. И на этой конструктивной площадке формировать образ будущего нашей страны. Именно через этот штаб мы заручились поддержкой, неделю назад объявили об открытии благотворительного счета, цели и задачи которого направлены на строительство Республиканского патриотического центра. Именно благодаря работе штаба получились такие проекты, кадровая лестница, возобновление такого тесного взаимодействия с «Патриотами Беларуси», теснейшие контакты с Федерацией профсоюзов у молодежной организации.
И сегодня штаб патриотических сил – это не некий закрытый клуб, это именно возможность каждого гражданина включиться в процесс через свои конструктивные идеи. Уверен, что в докладах сегодня прозвучит предметная часть: чего удалось достичь, какие задачи стоят, что немаловажно, на будущий период. А он непростой – мы стоим на пороге электоральных процессов. И вот это единство, которое сегодня демонстрируется нашему обществу, сегодня в декларации прозвучит на уже предметной части заседания. Уверен, является необходимым импульсом для всего белорусского патриотического сообщества. Патриот Беларуси должен сегодня все свои силы, действия и усилия направлять, чтобы страна только крепчала, граждане нашей страны чувствовали себя счастливыми и понимали, что мы находимся на правильном пути, и все наши действия ведут нас только к успешному процветанию, развитию Республики Беларусь.
Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента нашей страны. Каждый представитель: от молодежи до ветеранских и женских организаций, объединений, политических партий – это все лидеры мнений, которые сегодня едины в том, что только благодаря усилиям нашего Президента мы способны обеспечить мирное существование нашей страны, безопасное. И что самое главное – надежное укрепление в будущем.
«Патриот всегда должен делать то, что велит ему сердце»
Григорий Азаренок:
Вадим Францевич, собрание патриотов Беларуси, те, кто действием своим хочет помочь в становлении нашей государственности, в ее отстаивании интересов, что сегодня могут делать, чтобы это оказать?
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Белорусский патриот всегда должен делать то, что велит ему сердце, потому что патриотизм это прежде всего чувство любви к Родине, но деятельное чувство. И задача штаба патриотических сил, тех ведущих общественных и политических организаций, которые здесь собрались, в Национальной библиотеке, это согласовывать программу реальных дел. Вот сегодня мы договариваемся о правилах политической жизни Беларуси в условиях предвыборной борьбы, которая у нас будет. Мы говорим о конкретных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, поддержку исторической политики, наши взаимоотношения с соседними народами, в том числе и с теми, как в Польше, с которой сейчас существуют определенные противоречия, вызванные негативной политикой, которую проводит их правящие круги, но не сам народ. Разбираться в сути событий, делать реальные дела – это и есть задачи патриотического действия, о котором мы сегодня не только говорим, но и уже подводим итоги, проведенных мероприятий, большого количества акций. Причем, знаете, здесь же дело не в числе, что мы там провели одно, второе, третье, а в конкретике. Мероприятие может быть одно или два. Союз офицеров проведет свои какие-то акции, «Белая Русь» – свои, профсоюзы занимаются такой системной защитой прав трудящихся. Вот все это вместе и является укреплением суверенной Беларуси.
Что помогло противостоять мятежу в 2020-м?
Григорий Азаренок:
9 августа – символический день для нашей страны, начало блицкрига, как мы это называем. Были брошены деньги, специалисты, технологии. Что помогло победить? Они же говорили: наше государство совковое, оно проиграет, они такие модные и креативные.
Вадим Гигин:
Символизм 9 августа состоит в том, что противник хотел представить его как начало своего триумфа, некий старт госпереворота. Получился фальстарт. И произошло то, чего они не ожидали. Александр Лукашенко, наш лидер, все патриотические силы стали работать более динамично, если угодно, система прошла перезагрузку. Не зря же и Президент об этом говорит, и мы это подчеркиваем, что если бы не было 9 августа 2020 года, его нужно было бы придумать. Противник не ожидал от нас такой динамики, творческого потенциала, новые работы средств массовой информации, консолидации госаппарата, быстрых действий силовых структур. И самое, что еще более для них удивительно, что это продолжается три года. Они думали: да, быстренько, тут что-то полгода продлится, а дальше мы там втянем в какие-то переговоры, система ляжет на бок. Не происходит этого. И, конечно, это вызывает у них шок. У них у самих уже там скандалы. Уже несколько кураторов сменилось, которые координируют их работу. А мы продолжаем системное укрепление своей модели, политической, экономической, но основанной на тех принципах, которые формировались все годы президентства Лукашенко.
«Они вечно проигравшие, потому что инициатива у нас»
Григорий Азаренок:
Враг пытался запугать каждого лидера мнений, публичного человека. А сейчас они задаются вопросом: ну как, за что, вас же ждет Гаага. Как вы отвечаете на этот вопрос как патриот?
Вадим Гигин:
Я считаю, что мы не должны ни на что вообще отвечать. У нас своя повестка. Стратегическая инициатива у нас. Пусть они думают, как будут подстраиваться, отвечать на ту программу, которую осуществляет наш Президент. У нас есть предвыборная программа Президента 2020 года, решение Всебелорусского народного собрания, референдум, приняты Конституция, законы о политических партиях, о гражданском обществе, о Всебелорусском народном собрании, мы готовимся к выборам. Вот что мы делаем. А они там анализируют, как они будут отвечать. Они вечно проигравшие, потому что инициатива у нас.
Если бы не 2020-й. Какие уроки извлекло белорусское общество из событий трехлетней давности?
Григорий Азаренок:
Враг рассчитывал на раскол, на то, что мы все переругаемся, куда-то разбежимся, будем бояться санкций, в вашем случае – угрозы убийством, тем не менее мы видим, что гражданское общество здесь, вы – лидер партии. Как сегодня отвечаете на те вызовы, которые есть и грядут нам в связи с предстоящими электоральными кампаниями.
Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:
Слава богу, что были события 2020 года, потому что, если бы их не было, сегодня не было бы такого объединения в стране, не было бы всплеска развития гражданского общества, политических партий. А сегодня слава богу мы очистили страну на 50 лет, на 100. И дай бог, чтобы у нас было такое политическое общество, гражданское общество. Чтобы были политические партии, которые отстаивают страну. Пусть разные программы будут, разные взгляды, конкуренция должна быть, здоровая, нормальная, но чтобы страну не раздирали. И самое главное, чтобы никогда в Беларуси не было пятой колонны, которая называет себя демократическим движением. Какое демократическое движение? Вы все время сидите на содержании Запада. И сейчас. Вы что там, на заводах работаете? Как сидели раньше в кабинетах в Минске, так сейчас кабинет Вильнюс – Польша, нигде не работают, сидят в YouTube, записывают ролики, лгут, обманывают. И опять содержание Запада. Какое демократическое движение? Вот пятой колонны больше быть не должно. А все остальное будет прекрасно. Будем и конкурировать, и у людей будет выбор. Пожалуйста, спектр какой хочешь. Коммунисты, либерал-демократы, «Белая Русь», РПТ – за кого хочешь, голосуй. Но никто не будет тянуть страну на развал и полностью уничтожить ее.
Григорий Азаренок:
В ближайший год эта электоральная кампания, парламентская, местные советы, Всебелорусское народное собрание, впереди президентская. От либерально-демократической партии личности, идеям и курсу Президента поддержка?
Олег Гайдукевич:
Безусловно. И я удивляюсь, когда говорят: политические партии все поддерживают Президента, значит, нет демократии. Вы дураки. Президента избрал народ, у нас у всех разные программы. Но как можно не поддерживать народ, который избрал Президента? Но при этом кто мешает в рамках этого политического поля дискутировать. Впереди 24 год, 25-й, я что хочу сказать: благодаря 2020 году мы гораздо лучше подготовлены и к событиям 24-го и 25-го. Не случись 20-й, может быть, мы не были так готовы. А сегодня ничего у них не получится, это 100 %. У них остался один инструмент – теракты, и тут ждет большой сюрприз. Кто этот теракт организовывает, сам от него и пострадает.
Коммунисты Беларуси – за Президента!
Григорий Азаренок:
Вызовы против страны не стихают, а только нарастают со времен 9 августа. Каким будет коммунистический ответ на эти вызовы?
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Не только коммунистический, а всего нашего гражданского сознательного общества очень серьезный. Мы подготовлены к этим вызовам и всячески будем противостоять. Коммунисты, как всегда, будут во главе этих процессов. И мы не допустим разлада в нашем обществе, всяких диверсий и тем более вмешательства предателей с внешней стороны.
Григорий Азаренок:
От вашей партии, от ваших сторонников на грядущие избирательные кампании поддержка Президенту?
Алексей Сокол:
Не просто поддержка. Мы всегда во всех процессах, которые наш глава государства проводит в жизнь, мы всегда поддерживаем и находимся рядом с ним. И к предстоящем электоральным кампаниям мы готовимся. Проводим сейчас достаточно серьезную кадровую работу, чтобы были достойные люди, могли участвовать в процессах выборов и представлять коммунистическую партию в нашем парламенте, в местных советах и подготовится к 2025 году.
Враг может не сомневаться – отреагируем на каждое их действие
Григорий Азаренок:
9 августа – важный день для страны. Нас попытались уничтожить, мы ответили, ответили жестко не только в политическом, но и в общественном поле. Что сегодня патриот Беларуси, как он должен действовать? Какие дела, какие мысли чувствуете?
Станислав Яскевич, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:
Вы знаете, мало что изменилось с 9 августа 2020 года. Патриотическое сообщество, объединившись тогда, не снижает темпов и сегодня. Мы увеличиваем работу с обществом. Мы следим за мнение, за возникающими вопросами и четко сразу реагируем на изменения в информационном поле. Мы видим попытки все тех же партнеров, стран Запада, по вмешательству в наши внутренние дела. Раскачка, поддержка экстремистских формирований, спящих ячеек и так далее. И враг может не сомневаться, что мы отреагируем на каждое их действие.
Григорий Азаренок:
Как не подвести Президента?
Станислав Яскевич:
Оставаться верным ему, Григорий, других рецептов здесь не может быть никаких – только верность главе нашего государства, который верен нам в свою очередь.
Президент пришел в молодом возрасте к власти, он доверяет молодежи
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Настоящий патриот – это тот, кто любит свою страну и готов отдать свою жизнь за эту страну. В частности мы говорим про нашу страну, Республику Беларусь, про наш флаг, герб, гимн, землю, Президента, суверенитет. За то, что мы создали за то небольшое количество времени (с точки зрения исторического опыта) было сохранено, приумножено. Потому что на Беларусь всегда выпадала тяжелая доля. И настоящий патриот должен понимать, что легко никогда не будет, но создать свою маленькую колыбель, точнее, колыбель у него уже есть, ее благоустроить, сделать все, чтобы этот райский уголок в центре Европы процветал и жил. Это наша самая главная задача, как патриотов своей страны.
Президент сам пришел в молодом возрасте к власти, он доверяет молодежи. Создается все, чтобы она могла развиваться. И мы видим это на примере мощной социальной политики, мощной государственной молодежной политики, и то, как он часто встречается с молодежью, как настраивает других высших должностных лиц для общения с молодежью.