«Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента». О задачах и планах организации в рубрике Григория Азарёнка «МЫ!»

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. О задумке, мысли и идее штаба патриотических сил Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Александрович, собираете сегодня патриотов – какая задумка, мысль, какие идеи и направление действий?

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Прошел год, как мы создали штаб патриотических сил. Время подводить промежуточные итоги. Разумеется, работы впереди еще огромное множество, но уже многое сделано. В целом эти наши собрания – это мероприятия, которые проводятся не для галочки, отчетности. Это возможность сверить часы, еще раз друг с другом пообщаться, наметить планы как в работе, так и на полях, скажем, нашего мероприятия. Григорий Азаренок:

Что сегодня должен делать патриот, чтобы помочь главе государства, народу Беларуси выстоять в этом геополитическом шторме? Олег Романов:

Во-первых, слушать главу государства, то, о чем он говорит, честно работать на своем месте, это очень важно. От этого много зависит. Если каждый на своем месте будет выполнять свои обязанности, будет работать (па-беларускі кажучы) не на адчапісь, а вкладывая силы, ум и душу, то это уже очень много даст нашей стране. Но кроме того, надо понимать (мое глубокое убеждение): люди должны знать и понимать, что происходит в нашей стране, в мире. А в мире происходят процессы, мягко говоря, недружественные для нас, не ведущие нас к процветанию. И в этом смысле позиционировать себя, свою деятельность, учить детей тому, на какие вызовы мы должны отвечать. В целом в повседневной и гражданской жизни адекватно реагировать на те вызовы, которые нам брошены – задача каждого патриота. Григорий Азаренок:

Прежде думай о Родине, а потом – о себе. Это актуально сейчас для граждан нашей страны? Олег Романов:

Вполне. Вы знаете, эта советская песня «жила бы страна родная, и нет других забот», с нее много смеялись: «ха-ха, надо думать про какую-то абстрактную родину». А жизнь показывает, что если не будет Родины, то и нас не будет, семей наших, детей наших в распыл пустят. Поэтому, конечно, мы должны думать о большом деле, деле нашей страны. И тогда это придет к тому, что и в нашей частной жизни все будет в порядке. Что значит для Беларуси 9 августа?

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

9 августа 2023 года – день, когда в очередной раз штаб патриотических сил Республики Беларусь собирается, чтобы провозгласить единство белорусского народа, уникальное образование, которое сегодня способно стабилизировать все наше общество. И на этой конструктивной площадке формировать образ будущего нашей страны. Именно через этот штаб мы заручились поддержкой, неделю назад объявили об открытии благотворительного счета, цели и задачи которого направлены на строительство Республиканского патриотического центра. Именно благодаря работе штаба получились такие проекты, кадровая лестница, возобновление такого тесного взаимодействия с «Патриотами Беларуси», теснейшие контакты с Федерацией профсоюзов у молодежной организации. И сегодня штаб патриотических сил – это не некий закрытый клуб, это именно возможность каждого гражданина включиться в процесс через свои конструктивные идеи. Уверен, что в докладах сегодня прозвучит предметная часть: чего удалось достичь, какие задачи стоят, что немаловажно, на будущий период. А он непростой – мы стоим на пороге электоральных процессов. И вот это единство, которое сегодня демонстрируется нашему обществу, сегодня в декларации прозвучит на уже предметной части заседания. Уверен, является необходимым импульсом для всего белорусского патриотического сообщества. Патриот Беларуси должен сегодня все свои силы, действия и усилия направлять, чтобы страна только крепчала, граждане нашей страны чувствовали себя счастливыми и понимали, что мы находимся на правильном пути, и все наши действия ведут нас только к успешному процветанию, развитию Республики Беларусь. Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента нашей страны. Каждый представитель: от молодежи до ветеранских и женских организаций, объединений, политических партий – это все лидеры мнений, которые сегодня едины в том, что только благодаря усилиям нашего Президента мы способны обеспечить мирное существование нашей страны, безопасное. И что самое главное – надежное укрепление в будущем. «Патриот всегда должен делать то, что велит ему сердце» Григорий Азаренок:

Вадим Францевич, собрание патриотов Беларуси, те, кто действием своим хочет помочь в становлении нашей государственности, в ее отстаивании интересов, что сегодня могут делать, чтобы это оказать?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Белорусский патриот всегда должен делать то, что велит ему сердце, потому что патриотизм это прежде всего чувство любви к Родине, но деятельное чувство. И задача штаба патриотических сил, тех ведущих общественных и политических организаций, которые здесь собрались, в Национальной библиотеке, это согласовывать программу реальных дел. Вот сегодня мы договариваемся о правилах политической жизни Беларуси в условиях предвыборной борьбы, которая у нас будет. Мы говорим о конкретных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, поддержку исторической политики, наши взаимоотношения с соседними народами, в том числе и с теми, как в Польше, с которой сейчас существуют определенные противоречия, вызванные негативной политикой, которую проводит их правящие круги, но не сам народ. Разбираться в сути событий, делать реальные дела – это и есть задачи патриотического действия, о котором мы сегодня не только говорим, но и уже подводим итоги, проведенных мероприятий, большого количества акций. Причем, знаете, здесь же дело не в числе, что мы там провели одно, второе, третье, а в конкретике. Мероприятие может быть одно или два. Союз офицеров проведет свои какие-то акции, «Белая Русь» – свои, профсоюзы занимаются такой системной защитой прав трудящихся. Вот все это вместе и является укреплением суверенной Беларуси. Что помогло противостоять мятежу в 2020-м? Григорий Азаренок:

9 августа – символический день для нашей страны, начало блицкрига, как мы это называем. Были брошены деньги, специалисты, технологии. Что помогло победить? Они же говорили: наше государство совковое, оно проиграет, они такие модные и креативные.

Вадим Гигин:

Символизм 9 августа состоит в том, что противник хотел представить его как начало своего триумфа, некий старт госпереворота. Получился фальстарт. И произошло то, чего они не ожидали. Александр Лукашенко, наш лидер, все патриотические силы стали работать более динамично, если угодно, система прошла перезагрузку. Не зря же и Президент об этом говорит, и мы это подчеркиваем, что если бы не было 9 августа 2020 года, его нужно было бы придумать. Противник не ожидал от нас такой динамики, творческого потенциала, новые работы средств массовой информации, консолидации госаппарата, быстрых действий силовых структур. И самое, что еще более для них удивительно, что это продолжается три года. Они думали: да, быстренько, тут что-то полгода продлится, а дальше мы там втянем в какие-то переговоры, система ляжет на бок. Не происходит этого. И, конечно, это вызывает у них шок. У них у самих уже там скандалы. Уже несколько кураторов сменилось, которые координируют их работу. А мы продолжаем системное укрепление своей модели, политической, экономической, но основанной на тех принципах, которые формировались все годы президентства Лукашенко. «Они вечно проигравшие, потому что инициатива у нас» Григорий Азаренок:

Враг пытался запугать каждого лидера мнений, публичного человека. А сейчас они задаются вопросом: ну как, за что, вас же ждет Гаага. Как вы отвечаете на этот вопрос как патриот? Вадим Гигин:

Я считаю, что мы не должны ни на что вообще отвечать. У нас своя повестка. Стратегическая инициатива у нас. Пусть они думают, как будут подстраиваться, отвечать на ту программу, которую осуществляет наш Президент. У нас есть предвыборная программа Президента 2020 года, решение Всебелорусского народного собрания, референдум, приняты Конституция, законы о политических партиях, о гражданском обществе, о Всебелорусском народном собрании, мы готовимся к выборам. Вот что мы делаем. А они там анализируют, как они будут отвечать. Они вечно проигравшие, потому что инициатива у нас. Если бы не 2020-й. Какие уроки извлекло белорусское общество из событий трехлетней давности? Григорий Азаренок:

Враг рассчитывал на раскол, на то, что мы все переругаемся, куда-то разбежимся, будем бояться санкций, в вашем случае – угрозы убийством, тем не менее мы видим, что гражданское общество здесь, вы – лидер партии. Как сегодня отвечаете на те вызовы, которые есть и грядут нам в связи с предстоящими электоральными кампаниями.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:

Слава богу, что были события 2020 года, потому что, если бы их не было, сегодня не было бы такого объединения в стране, не было бы всплеска развития гражданского общества, политических партий. А сегодня слава богу мы очистили страну на 50 лет, на 100. И дай бог, чтобы у нас было такое политическое общество, гражданское общество. Чтобы были политические партии, которые отстаивают страну. Пусть разные программы будут, разные взгляды, конкуренция должна быть, здоровая, нормальная, но чтобы страну не раздирали. И самое главное, чтобы никогда в Беларуси не было пятой колонны, которая называет себя демократическим движением. Какое демократическое движение? Вы все время сидите на содержании Запада. И сейчас. Вы что там, на заводах работаете? Как сидели раньше в кабинетах в Минске, так сейчас кабинет Вильнюс – Польша, нигде не работают, сидят в YouTube, записывают ролики, лгут, обманывают. И опять содержание Запада. Какое демократическое движение? Вот пятой колонны больше быть не должно. А все остальное будет прекрасно. Будем и конкурировать, и у людей будет выбор. Пожалуйста, спектр какой хочешь. Коммунисты, либерал-демократы, «Белая Русь», РПТ – за кого хочешь, голосуй. Но никто не будет тянуть страну на развал и полностью уничтожить ее. Григорий Азаренок:

В ближайший год эта электоральная кампания, парламентская, местные советы, Всебелорусское народное собрание, впереди президентская. От либерально-демократической партии личности, идеям и курсу Президента поддержка? Олег Гайдукевич:

Безусловно. И я удивляюсь, когда говорят: политические партии все поддерживают Президента, значит, нет демократии. Вы дураки. Президента избрал народ, у нас у всех разные программы. Но как можно не поддерживать народ, который избрал Президента? Но при этом кто мешает в рамках этого политического поля дискутировать. Впереди 24 год, 25-й, я что хочу сказать: благодаря 2020 году мы гораздо лучше подготовлены и к событиям 24-го и 25-го. Не случись 20-й, может быть, мы не были так готовы. А сегодня ничего у них не получится, это 100 %. У них остался один инструмент – теракты, и тут ждет большой сюрприз. Кто этот теракт организовывает, сам от него и пострадает. Коммунисты Беларуси – за Президента! Григорий Азаренок:

Вызовы против страны не стихают, а только нарастают со времен 9 августа. Каким будет коммунистический ответ на эти вызовы?

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Не только коммунистический, а всего нашего гражданского сознательного общества очень серьезный. Мы подготовлены к этим вызовам и всячески будем противостоять. Коммунисты, как всегда, будут во главе этих процессов. И мы не допустим разлада в нашем обществе, всяких диверсий и тем более вмешательства предателей с внешней стороны. Григорий Азаренок:

От вашей партии, от ваших сторонников на грядущие избирательные кампании поддержка Президенту? Алексей Сокол:

Не просто поддержка. Мы всегда во всех процессах, которые наш глава государства проводит в жизнь, мы всегда поддерживаем и находимся рядом с ним. И к предстоящем электоральным кампаниям мы готовимся. Проводим сейчас достаточно серьезную кадровую работу, чтобы были достойные люди, могли участвовать в процессах выборов и представлять коммунистическую партию в нашем парламенте, в местных советах и подготовится к 2025 году. Враг может не сомневаться – отреагируем на каждое их действие Григорий Азаренок:

9 августа – важный день для страны. Нас попытались уничтожить, мы ответили, ответили жестко не только в политическом, но и в общественном поле. Что сегодня патриот Беларуси, как он должен действовать? Какие дела, какие мысли чувствуете?

Станислав Яскевич, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Вы знаете, мало что изменилось с 9 августа 2020 года. Патриотическое сообщество, объединившись тогда, не снижает темпов и сегодня. Мы увеличиваем работу с обществом. Мы следим за мнение, за возникающими вопросами и четко сразу реагируем на изменения в информационном поле. Мы видим попытки все тех же партнеров, стран Запада, по вмешательству в наши внутренние дела. Раскачка, поддержка экстремистских формирований, спящих ячеек и так далее. И враг может не сомневаться, что мы отреагируем на каждое их действие. Григорий Азаренок:

Как не подвести Президента? Станислав Яскевич:

Оставаться верным ему, Григорий, других рецептов здесь не может быть никаких – только верность главе нашего государства, который верен нам в свою очередь. Президент пришел в молодом возрасте к власти, он доверяет молодежи