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IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

18 сентября 2024 08:53
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Рекордное число участников собрал в Санкт-Петербурге IV Евразийский женский форум. 126 государств, все российские регионы, представители свыше 20 международных организаций присоединились к программе мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге-2

Это парламентарии, лидеры мнений, предприниматели, деятели науки, представители общественных объединений. Участие в работе крупнейшей международной диалоговой площадки принимает и белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Цель форума – поиск совместных ответов на актуальные вызовы. На пленарной сессии «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» выступит Наталья Кочанова. 

Сегодня Евразийский женский форум является местом, где выкристаллизовываются инициативы в области международного сотрудничества на годы вперед. И интерес иностранных участников к дискуссии неуклонно растет. 

IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге-4

Алла Манилова, директор Государственного Русского музея:
С каждым новым форумом возникает новая и новая повестка при этом эта женская повестка коррелируется с тем, что в целом происходит в мире. Сегодня, когда ситуация столь напряжена, женщины могут очень много сделать, чтобы разумнее была политика.

IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге-6

Деловая программа форума очень обширна. За три дня пройдет более сотни мероприятий на пяти тематических платформах. Впервые состоится Женский форум БРИКС, заседание министров стран БРИКС по делам женщин и заседание Женского делового альянса БРИКС. Будет дан старт международному конкурсу экологических женских проектов, состоится презентация образовательной программы «Женщина – лидер» в странах БРИКС.

# Международная политика

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