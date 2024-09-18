IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге
Рекордное число участников собрал в Санкт-Петербурге IV Евразийский женский форум. 126 государств, все российские регионы, представители свыше 20 международных организаций присоединились к программе мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это парламентарии, лидеры мнений, предприниматели, деятели науки, представители общественных объединений. Участие в работе крупнейшей международной диалоговой площадки принимает и белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Цель форума – поиск совместных ответов на актуальные вызовы. На пленарной сессии «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» выступит Наталья Кочанова.
Сегодня Евразийский женский форум является местом, где выкристаллизовываются инициативы в области международного сотрудничества на годы вперед. И интерес иностранных участников к дискуссии неуклонно растет.
Алла Манилова, директор Государственного Русского музея:
С каждым новым форумом возникает новая и новая повестка при этом эта женская повестка коррелируется с тем, что в целом происходит в мире. Сегодня, когда ситуация столь напряжена, женщины могут очень много сделать, чтобы разумнее была политика.
Деловая программа форума очень обширна. За три дня пройдет более сотни мероприятий на пяти тематических платформах. Впервые состоится Женский форум БРИКС, заседание министров стран БРИКС по делам женщин и заседание Женского делового альянса БРИКС. Будет дан старт международному конкурсу экологических женских проектов, состоится презентация образовательной программы «Женщина – лидер» в странах БРИКС.