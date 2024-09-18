IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

Рекордное число участников собрал в Санкт-Петербурге IV Евразийский женский форум. 126 государств, все российские регионы, представители свыше 20 международных организаций присоединились к программе мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это парламентарии, лидеры мнений, предприниматели, деятели науки, представители общественных объединений. Участие в работе крупнейшей международной диалоговой площадки принимает и белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Цель форума – поиск совместных ответов на актуальные вызовы. На пленарной сессии «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» выступит Наталья Кочанова.

Сегодня Евразийский женский форум является местом, где выкристаллизовываются инициативы в области международного сотрудничества на годы вперед. И интерес иностранных участников к дискуссии неуклонно растет.