Как Запад провоцирует сепаратизм? Политолог о важности народного единства и технологиях его разрушения

Современные конфликты имеют длительную, иногда десятилетнюю скрытую фазу подготовки. За этот период государства утрачивают гражданский мир и внутреннее единство, после чего к власти приходят либо националисты, либо сепаратисты.

Андрей Лазуткин, политолог:

Гражданский конфликт не обязательно начинается с целью разделения страны. Есть пример Сирии и Ирака, где два сложных государства с сотнями народностей и десятком религий игиловцы, наоборот, пытались объединить в халифат с одним вероисповеданием и одним центром.

И когда американцы создавали ИГИЛ с такой вроде бы объединительной идеологией, они заранее просчитывали, что никакого единого государства на Ближнем Востоке не будет, а вместо этого нарушится баланс и начнется многолетняя резня между разными центрами.

Поэтому идея народного единства не должна противоречить реальной расстановке сил, которая складывалась на конкретной территории веками, иначе эта идея будет работать против государства. Страны Восточной Европы в этом плане более простые, но даже спокойную Беларусь нельзя назвать моногосударством, то есть страной с одной религией и одной «главной» нацией.

Такую ошибку в свое время совершили поляки, когда по Рижскому миру им отошли территории Западной Беларуси и Украины. Их идея была в том, чтобы полонизировать местное население, стирать различия, вводить поражение в правах и ставить на управление не местных, а поляков. Пока Польша не вступала в военные конфликты, такое давление было возможным.

Но как только началась Вторая мировая, насаждаемое «единство» обернулось тем, что восточная часть Польши отказалась защищать польское государство. Более того, немцы легко вербовали себе агентов из белорусской эмиграции или из бандеровцев, потому что все они были настроены антипольски.