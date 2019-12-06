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Шпаковский об отношениях Беларуси и США: «Имеет место определённая рецессия. Постепенно этот дым развеется»

06 декабря 2019 16:57
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

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Александр Шпаковский, политический аналитик:
Я, с Вашего позволения, добавлю, наверное, ложку дёгтя в сказанное, хотя со многим согласен, потому что мы до сих пор – Республика Беларусь находится под рядом санкций США. Большинство приостановлено, прекращено, однако ограничения существуют, в том числе, и в отношении главы государства персональные санкции введены. Притом, формулировка совершенно абсурдная: «Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки». Я думаю, что это, конечно, имеет место определённая такая негативная рецессия в наших двусторонних отношениях. Постепенно этот дым развеется. Но не беспроблемные отношения белорусско-американские. И по последним выборам были негативные заявления, и хватает там, скажем, деятелей и в Конгрессе, и в Сенате, которые просто паразитируют на этом экспорте демократии. Сам-то президент Трамп неоднократного своё отношение к этому высказывал.

Шпаковский об отношениях Беларуси и США: «Имеет место определённая рецессия. Постепенно этот дым развеется» -1

# Беларусь-США # Александр Шпаковский

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