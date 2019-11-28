«Широкий диалог по вопросам международной безопасности». О чём говорили на саммите ОДКБ с участием Президента Беларуси

Новости Беларуси. Ключевое политическое событие недели – саммит ОДКБ. В Бишкеке собрались главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также премьер-министр Армении – чтобы подвести итоги уходящего года в сфере безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта тема все чаще звучит с различных международных трибун. И это не удивительно. С каждым годом растет напряженность в мире, появляются новые вызовы и угрозы: региональные военные конфликты, терроризм, гонка вооружений, незаконная миграция, торговые и информационные войны. Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»

Беларусь широко известна своими миротворческими инициативами. Поэтому предложения Президента в столице Кыргызстана звучали особенно актуально. Среди них – возобновление диалога по вопросам безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом, а также необходимость принятия многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. К разговору на высшем уровне был приглашен и госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась – уже через месяц он займет пост генерального секретаря ОДКБ. Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Помимо широкой дискуссии в рамках самого крупного в СНГ военно-политического блока, для глав государств ОДКБ это еще и хорошая возможность для сверки часов в двустороннем формате. Воспользовался ей и Александр Лукашенко. С кем и о чем говорил белорусский лидер, а также какие договоренности в целом достигнуты участниками саммита в Бишкеке – в репортаже Екатерины Жиляниной. Переговоры в Бишкеке начались с двусторонних встреч. Александр Лукашенко встретился с коллегой из Кыргызстана. Динамика товарооборота в 2019 году немного снизилась, но есть перспективные проекты. А главное, тренд на развитие поддерживается на политическом уровне. Сейчас партнеры как раз прорабатывают точки роста. Это может быть совместное предприятие по сборке лифтов. Обновление белорусским пассажирским транспортом кыргызского парка.

Статусные официальные встречи в Кыргызстане принимает государственная резиденция «Ала-Арча». Здесь и на сей раз разместились главы государств. Помимо хозяев в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан. Лидеры стран начали разговор о безопасности в узком составе. То есть главы государств и исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков. Но за стол также пригласили будущего генерального секретаря Станислава Зася – он займет эту должность с 1 января 2020 года. Уже официально его с переходом поздравили политики. Так что для Станислава Зася пришлось оперативно организовать рабочее место.

Вопросы безопасности относятся к категории секретных, поэтому детали и нюансы остаются за закрытыми дверями. Переговоры в Бишкеке не стали исключением. Прессе стали известны лишь некоторые темы, затронутые в рамках сессии. В последнее время часто говорят о повышении эффективности военно-политического блока. Реагировать на современные угрозы нужно оперативно, а для этого необходимы четко отлаженные механизмы. Военно-политическое противостояние в мире заставляет ОДКБ держать руку на пульсе. Напряжение выросло после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Нынешнее противостояние между ведущими державами может нанести урон существующей системе безопасности. Беларусь на международной площадке выдвигает инициативы, которые способны стабилизировать регион. Прежде всего принять многостороннюю декларацию о неразмещении такого орудия в Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии. Белорусские инициативы высоко ценит мировое сообщество. В последнее время Минск сам часто становится площадкой для разговора о безопасности. И предложения наши нашли уже поддержку в кругу политиков и экспертов. В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Некоторые наши коллеги, в частности министр иностранных дел России, страны, которая примет на себя председательство в следующем году, позитивно отозвался об этих инициативах. Более того, недавние встречи с европейскими партнерами говорят о том, что постепенно эти инициативы начинают укореняться в головах у представителей западного мира. Детально обсуждают миротворческие инициативы в формате ОДКБ. В рамках саммита 28 ноября также звучали актуальные идеи. Затронули в рамках сессии Совета коллективной безопасности учения, которые у белорусских границ разворачивает НАТО.

Еще накануне во время заседания МИДов, военных ведомств и совбезов страны высказали обеспокоенность – у западных границ ОДКБ свое присутствие наращивает другой военный блок противник. Контингент Североатлантического альянса в Восточной Европе за последние годы вырос в 13 раз. Сейчас идет масштабная переброска военных США. Вместо того, чтобы снизить милитаризацию, НАТО наращивает свою мощь в регионе. Что, разумеется, не может не вызывать тревогу. Новая гонка вооружений миру не нужна.

Александр Лукашенко:

Сегодня на фоне разрушений механизмов контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ. Еще одна тенденция – массовые беспорядки и протесты, в том числе в благополучных странах. Не способствует международному диалогу санкционная политика, вмешательство в дела суверенных государств.

Очагов неспокойствия на геополитической карте достаточно. Есть они и у периметра ОДКБ. Организацию беспокоит ситуация в таджико-афганском приграничье. И здесь были обозначены новые подходы, совместные решения обезопасить регион. И, конечно, незатухающее противостояние в Украине.

Это военная угроза и гуманитарная, а кроме того транзит оружия, нелегальная миграция, возросший риск террористических атак.

Александр Лукашенко:

Ситуация вокруг зоны ответственности ОДКБ да и на планете в целом существенно видоизменяется. Убежден, что наша организация должна адекватно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, детально и комплексно анализировать обстановку, вырабатывать соответствующие предложения и инициативы. Являясь важным механизмом обеспечения безопасности в Евразийском регионе, ОДКБ должна поступательно расширять внешнеполитическое направление, укреплять свой международный авторитет. К диалогу о международной безопасности ОДКБ активно привлекает новых партнеров. Поддерживает миротворческую деятельность ООН, ШОС, ОБСЕ. Еще в 2018 году по инициативе Беларуси юридически закрепили статус партнера и наблюдателя при ОДКБ.

Сегодня Беларусь озвучила инициативу выйти на прямой и равноправный диалог с НАТО. Два военных блока должны вместе строить систему безопасности, а не противостоять друг другу. Более плотно нужно работать с ООН. эффективнее должны стать проводимые силами ОДКБ операции, такие как «Наемник», «Нелегал», «Канал». В последнее время представление об угрозах меняет цифровая трансформация. Учащаются кибер-атаки. Информационные технологии предоставляют возможность оперативно распределять денежные потоки и координацию действий. И здесь правоохранители не должны ни в коем случае отставать от преступных группировок. Беларусь предлагает сформировать пояс цифрового добрососедства. Здесь речь идет и о цифровом суверенитете, невмешательстве в информационные ресурсы других стран и, конечно, о совместном противостоянии угрозам.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Один из подготовленных к саммиту в Бишкеке документов касается преступлений в сфере информационных технологий. Так называемая операция «ПРОКСИ». Стороны намерены сблизить позиции, согласовать действия, чтобы оперативнее реагировать на атаки в киберпространстве.

Изменения в действующие документы позволят продвинуться в разных отраслях. Всего к подписанию сегодня подготовили почти два десятка проектов решений. Систему противодействия терроризму предлагается усовершенствовать за счет подготовки специалистов, использования новейших разработок спецтехники. Хотят повысить эффективность совместных учений. Обновили механизм их подготовки. Кооперацией предприятий, которые занимаются производством, ремонтом, модернизацией и утилизацией военной продукции, должна заняться специальная организация – Межгосударственная корпорация развития. Стороны в целом опре делили принципы научно-исследовательского и конструкторского сотрудничества в военной отрасли. Кыргызстан завершает свое председательство в ОДКБ. В Бишкеке подвели итоги деятельности за этот период. Александр Лукашенко прокомментировал продуктивность организации журналистам. Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»

«Гром», «Эшелон», «Взаимодействие», «Нерушимое братство»... В несколько этапов и на разных территориях силы ОДКБ в 2019 году провели учения. Благодаря совместным операциям также изымались партии наркотиков и оружия, задерживалось нелегалы, пресекались правонарушения. Продолжатся совместные тренировки и операции в 2020 году, в том числе на территории Беларуси. Участвовать в учениях «Нерушимое братство-2020», кстати, пригласили Сербию.