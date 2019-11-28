Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Новости Беларуси. Лидеры стран-участниц ОДКБ в Бишкеке обратили внимание на рост протестных движений и массовых беспорядков в том числе даже в благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лидеры стран-участниц ОДКБ в Бишкеке обратили внимание на рост протестных движений и массовых беспорядков в том числе даже в благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Региональные вооруженные конфликты – основной источник политических угроз и развития терроризма, увеличения нелегальной миграции, незаконного транзита оружия. Беспорядки являются одним из инструментов гибридных войн.
Хотя и открытое военное противостояние остаётся глобальной угрозой. Растёт численность группировки НАТО на западных рубежах ОДКБ, прекращено действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наш Президент обратил внимание, что в противостояние ведущих мировых держав втянут весь мир, который стоит на грани нового витка гонки вооружений.
В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали
Заседание прошло за закрытыми дверями. Обсуждались слишком важные и узкие вопросы. Но журналистам удалось узнать акценты, расставленные нашим Президентом.
На саммите белорусский лидер предложил многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Сформировать пояс цифрового добрососедства и установить общие правила в виртуальном пространстве.