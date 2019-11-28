В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

Участвует в нём и Александр Лукашенко. С рабочим визитом в Кыргызстан белорусский лидер отправился ещё накануне. Ожидается, что 28 ноября в своем выступлении перед партнёрами по самому крупному в СНГ военно-политическому блоку наш Президент обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности.

Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу Всего в повестку дня включены почти 20 вопросов. Они касаются информационных технологий, борьбы с терроризмом, дальнейшего совершенствования военной составляющей ОДКБ. По традиции, переговоры глав государств предваряла встреча министров иностранных дел, оборонных ведомств и совбезов. Участники заседания обсудили в том числе и мирные инициативы Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы говорили о тех инициативах, которые выдвинул глава белорусского государства. Это и поиск цифрового добрососедства, широкоформатный диалог и наша инициатива, связанная с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Даже недавняя встреча с европейскими партнерами говорит о том, что постепенно эти инициативы начинают укореняться в головах у представителей западного мира.

Эти инициативы направлены не на разжигание конфронтации, а наоборот, на обеспечение большего спокойствия и стабильности в нашем регионе. Эти инициативы постепенно будут приобретать большее число сторонников.