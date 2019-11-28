Прямой эфир

Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!»

28 ноября 2019 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»

Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы живём в реальном мире. То, о чем Вы говорите, было, есть и будет. Вспомните кампанию Трампа, в конце концов. Он даже был вынужден кричать на основные, ведущие американские СМИ: «Фейк ньюс!» Второй момент, который я бы хотел бы отметить, нельзя говорить о том, что у нас нет политической культуры. Лилия Станиславовна абсолютно права: политическая культура у нас есть. И, по большому счёту, она сильно не отличается от такой же политической культуры в других странах.

Да, мы видим разные, в том числе, негативные проявления. Но отвечать на них мы должны, на мой взгляд, конструктивной программой. Нашими действиями, которые будут понятны людям, и которые будут поддержаны людьми. Тогда и злопыхатели не умолкнут, но, тем не менее, у них не будет основы и какой-либо силы.

Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!» -1

# Выборы в Беларуси # Андрей Савиных

Другие новости рубрики

Все новости
Лилия Ананич: «Наблюдатели наблюдают, а караван идёт»
28 ноября 2019 14:46

Лилия Ананич: «Наблюдатели наблюдают, а караван идёт»

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»
28 ноября 2019 14:18

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»

Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»
28 ноября 2019 14:12

Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»