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Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»

28 ноября 2019 14:18
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бишкеке белорусская сторона предложила принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»-1

Среди инициатив официального Минска – возобновление широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. На западной границе Беларуси растёт численность группировки НАТО, а милитаризация Европы ведёт к угрозе глобального военного противостояния.

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно.

Кстати, лейтмотив этого заседания тут, в Бишкеке, был именно такой, что мы должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будет вместе реагировать на те или иные вещи. Есть «взрывы» локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, – это наша с Россией. В Центральной Азии – центральноазиатских (государств – прим. ред.) при поддержке России. Все зоны распределены, в зависимости от взрывов будем реагировать.

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»-7

К дискуссии глав государств пригласили Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. С 1 января 2020 года он займёт пост генерального секретаря ОДКБ.

Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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