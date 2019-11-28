Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бишкеке белорусская сторона предложила принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно.

Кстати, лейтмотив этого заседания тут, в Бишкеке, был именно такой, что мы должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будет вместе реагировать на те или иные вещи. Есть «взрывы» локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, – это наша с Россией. В Центральной Азии – центральноазиатских (государств – прим. ред.) при поддержке России. Все зоны распределены, в зависимости от взрывов будем реагировать.