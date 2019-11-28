Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими инициативами Лилия Ананич идёт в парламент

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: С какими инициативами каждый из вас идёт в парламент? И если вы их реализуете – вы достойно, успешно проработали.

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Моя программа называлась «Укрепляя семью, укрепляем страну». Я, в первую очередь, внимательно отнесусь ко всем законопроектам, которые сегодня направлены на социальную поддержку молодой семьи, многодетной семьи, людей, которые нуждаются в социальной защите. Это исходит от моих избирателей, когда я встречалась. И сегодня без этого невозможно.

В социальной поддержке нужно заниматься созданием рабочих мест. Но не лозунгом: «Давайте делать миллион рабочих мест». А давайте делать те преференции тем малым предприятиям, тем конкретным социальным проектам, которые сегодня могут развиваться в моём избирательном округе. Это сельский округ, это сельская территория. Там другие условия, там не придёт большой инвестор.

Надо подумать, что ещё нужно добавить в законодательстве, чтобы там развивалось социальное предпринимательство. И решало две задачи: с одной стороны, помогало кормить конкретную семью, и решало социальные проблемы, которые там есть в регионе. Молодые семьи не могут построить без поддержки жильё. Мы можем сколько угодно говорить: «Мы будем снижать процентные ставки по кредитам». А давайте мы вместе смотреть, может быть, новые формы ипотеки внедрять, может быть, делать вещи, которые станут понятными. И даже для человека, у которого небольшая зарплата, но стабильная, будет подъёмно первое жильё.