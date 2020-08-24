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Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе

24 августа 2020 18:55
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Новости Беларуси. Продолжить модернизацию предприятий и привлечь инвестиции. Губернатор Гродненской области Владимир Караник поделился планами в новой должности во время знакомства с коллективом. Активу региона его представил глава администрации президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Поставлена также задача по дальнейшему мониторингу, контролю влияния на общественно-политическую обстановку в регионе. Вы знаете не понаслышке: в Гродненской области ситуация стабильная, управляемая, но есть над чем работать и с отдельными трудовыми коллективами, и с молодежью.

Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий

Напоминаем: в субботу, 22 августа, во время визита в Гродно Президент предложил депутатам поддержать кандидатуру экс-министра здравоохранения на должность губернатора.

Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе-4

Владимира Караника утвердили путем голосования. Об этом глава государства сразу же рассказал гродненцам прямо на центральной площади города во время мирного митинга.

# Отставки и назначения в Беларуси # Игорь Сергеенко # Владимир Караник # Владимир Кравцов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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