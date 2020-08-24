Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе

Новости Беларуси. Продолжить модернизацию предприятий и привлечь инвестиции. Губернатор Гродненской области Владимир Караник поделился планами в новой должности во время знакомства с коллективом. Активу региона его представил глава администрации президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Поставлена также задача по дальнейшему мониторингу, контролю влияния на общественно-политическую обстановку в регионе. Вы знаете не понаслышке: в Гродненской области ситуация стабильная, управляемая, но есть над чем работать и с отдельными трудовыми коллективами, и с молодежью.

Напоминаем: в субботу, 22 августа, во время визита в Гродно Президент предложил депутатам поддержать кандидатуру экс-министра здравоохранения на должность губернатора.