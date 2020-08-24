«Я вам скажу, что будет дальше». Украинский политик о том, что может произойти в Беларуси

Я вам скажу, что будет дальше, если я правильно понимаю ситуацию. Дальше вот так же очень многие специалисты, политологи, видеоблогеры начнут рассказывать о безумствах, зверствах, убийствах. У вас появятся сакральные жертвы, которые станут символами. У вас начнет собираться «белорусская сотня», после этого появятся радикально настроенные элементы, которые уже не будут просто драться с правоохранителями, которые будут в них стрелять. По итогам Майдана в Украине в больнице оказались больше 1 000 сотрудников правоохранительных органов. Погибли десятки от пулевых, ножевых, разных ранений. Потому что это технология.

Я не могу рассуждать о Беларуси и даже не берусь. Более того, учить вас не буду. Это ваше право – вы страну свою можете развивать, а можете уничтожить ее так же, как уничтожили, по сути, государственность Украины и все ее государственные институты.

Евгений Мураев: Насилие неприемлемо – неважно, с какой стороны оно начинается. Я также считаю, что государство должно защищать конституционный строй. Обязано. Особенно если предположить, что эти протесты могут быть инспирированы третьими государствами в своих интересах.

После этого у вас пройдет массовая зачистка всех сторонников Лукашенко. Сначала это пройдет под видом люстрации, особо ярких будут выкидывать из подъездов, стрелять в подъездах, как это было в Украине, сбивать машинами, организовывать им катастрофы, покушаться на их семьи, выдавливая их из страны. Потом во все наблюдательные советы всех ваших государственных органов позаводят Тишинских, Парубиев, Парасюков и прочих людей, которые в этом не соображают, но будут очень четко и тщательно выполнять все то, что им скажут либо из-за океана, либо из Европы. И они будут выполнять все то, что необходимо, чтобы уничтожить ваши предприятия, чтобы выдавить вашу рабочую силу в Европу в ужасные условия, полностью без социальной защиты. Но рабочие руки будут подымать их экономику. Такое уже пытались сделать в 1941 году.

Потом вам скажут, что надо продать землю, что медицина бесплатная – это неправильно. И что то, что вы не ввели карантин, это вообще огромный ущерб. Кстати, ВОЗ, если вы обратили внимание, недавно опубликовал документ о том, что карантин вообще-то вводить не надо. Масочный режим, иначе вообще последствия для экономики катастрофические. У вас единственный лидер из всего постсоветского пространства – не Путин, не Зеленский, все на эту истерию поддались – единственный человек, кто удержал ситуацию. Единственный человек, который понимал, что ваша экономика это не выдержит. Единственный человек, который понимает, что надо работать, а не жить в кредиты.

Пожалуйста, пожалейте свою страну, подумайте об этом. Пожалейте своих соотечественников. Никакие деньги не стоят этого. И разговоры о насилии – государство не плюшевый мишка и, если вот такое происходит, оно обязано себя защищать жестко. Потому что у нас была «небесная сотня», а на Донбассе сейчас «небесные» десятки тысяч, в том числе и дети, и минус Крым и половина промышленности.