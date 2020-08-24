Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий

Новости Беларуси. Продолжить модернизацию предприятий и привлечь инвестиции. Губернатор Гродненской области Владимир Караник поделился планами в новой должности во время знакомства с коллективом. Активу региона его представил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник в Гродненской области вырос и окончил медицинский университет. Знаком с детства и со сферой сельского хозяйства – родители трудились в агропромышленном комплексе региона. Но свои лидерские качества особенно проявил в должности министра здравоохранения – в том, что Беларусь достойно прошла через испытание пандемией, его немалая заслуга.

На встрече с активом отметили и достижения Гродненской области под руководством теперь уже экс-губернатора Владимира Кравцова. Он уходит на заслуженный отдых. Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе Новому председателю достается крепкий регион, который занимает в стране лидирующие положение по многим позициям, в частности в сельском хозяйстве, промышленности и области сохранения культурного наследия.