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Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий

24 августа 2020 18:52
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Новости Беларуси. Продолжить модернизацию предприятий и привлечь инвестиции. Губернатор Гродненской области Владимир Караник поделился планами в новой должности во время знакомства с коллективом. Активу региона его представил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий-1

Владимир Караник в Гродненской области вырос и окончил медицинский университет. Знаком с детства и со сферой сельского хозяйства – родители трудились в агропромышленном комплексе региона. Но свои лидерские качества особенно проявил в должности министра здравоохранения – в том, что Беларусь достойно прошла через испытание пандемией, его немалая заслуга.

Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий-4

На встрече с активом отметили и достижения Гродненской области под руководством теперь уже экс-губернатора Владимира Кравцова. Он уходит на заслуженный отдых.

Сергеенко о назначении Караника: поставлена также задача контроля влияния на общественно-политическую обстановку в регионе

Новому председателю достается крепкий регион, который занимает в стране лидирующие положение по многим позициям, в частности в сельском хозяйстве, промышленности и области сохранения культурного наследия.  

Владимир Караник: надо привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов, чтобы завершить модернизацию предприятий-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Нам очень многое надо сделать. Надо действительно привлекать очень много инвестиций, кредитных ресурсов для того, чтобы завершить модернизацию наших предприятий.

И второе. Мы должны еще раз понимать, что благосостояние людей зависит не от того, сколько людей вышло на улицы, а зависит от того, сколько людей на своих рабочих местах.

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Владимир Караник # Владимир Кравцов # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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